Lawn sale to benefit community choir

Whether you're looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: 3rd Floor sqft,aprox 225sqft,sunroom & finished basement sqft not included-aprox Charming 6 bedroom 3full/2half bath home with lots of character throughout.Living room with wood burning fireplace, sunroom and open porch on south side of home,hard wood floors throughout, newer windows,roof-gutters & downspouts,boiler,h2o heater & driveway. Detached garage with fenced yard. New kitchen layout included.

For open house information, contact Jennifer E. Fitzgerald, Lake To Lake Real Estate at 315-521-2709

Large 25+ two tax parcel property consisting of a 1850 brick home, 1988 mobile home and a large pole barn. Charming 1850 built brick home consists of three bedrooms and one full bathroom. First floor has one bedroom, one full bathroom, kitchen, living room and laundry. Second floor has two additional bedrooms. Mobile home has three bedrooms, two full bathrooms and an open living room, dining room and kitchen concept. Large 2002 built pole barn consists of one section of unfinished space, large shop space, kitchen, full bathroom, break room and front office space. Building has radiant floor heating throughout and a 200 amp electrical service.

For open house information, contact John P. Parrott III, Coldwell Banker Finger Lakes at 315-789-6768

Take a look at this great City home on a quiet dead end street minutes from the school, hospital and Downtown! There have been many upgrades this year including LED lighting throughout,Bluetooth,Electrical upgrades, new kitchen countertops and a new half bath on the first floor. The lot has plenty of outdoor space and borders School property.

For open house information, contact Sandra King, Keller Williams Realty Gateway at 585-256-4400

Cozy 4 bedroom one bath home on quiet street ready for you to move into. Living room, dining room eat-in kitchen with hardwood floors. All new carpeting downstairs.

For open house information, contact Robert J. Curbeau, Finger Lakes Realty at 315-536-7285