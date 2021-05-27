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Pending Sales Offset by Tight Home Supply

By DS News
appraisalbuzz.com
 3 days ago

Low housing inventory in Q1 is keeping more homebuyers on the sidelines, with would-be buyers shunned by a lack of affordable options. 2021 promises to be a big year for the appraisal profession. The coronavirus pandemic forced appraisers to quickly adapt, and we had to tackle a. February 1, 2021...

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#Offset#Supply#Inventory#Home Buyers#Affordable Housing#The Biden Administration#Q1#Affordable Options#Would Be Buyers#Appraisers
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Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: OPPORTUNITY KNOCKS WITH THE OLD "MOOSE HALL" IN THE RURAL MOUNTAIN COMMUNITY OF POWERS LOTS OF POTENTIAL WITH THIS PROPERTY 3 TAX LOTS, THE MOOSE HALL APPROX 2700+-SF AND THE 1 BEDROOM HOME LOT PLUS THE VACANT LOT WHERE AN OLDER HOME BURNT DOWN BEHIND THE MOOSE HALL, SO LOTS OF POTENTIAL HERE IN THE INVITING SMALL TOWN OF POWERS OREGON ALSO THERE IS POSSIBLE OWNER CARRY POTENTIAL!<p><strong>For open house information, contact Jeffrey Krall, CENTURY 21 Team Realty, Inc. at 541-572-2121</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlcy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1STUxTT1ItMjExMjc4NDYlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Tenants to be home during showings after 5:00 pm in June.Southern exposure galore.<p><strong>For open house information, contact Steve Stalcup, Sea Winds Realty LLC at 541-751-9515</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlcy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1STUxTT1ItMjE0MzA5OTQlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Great location with a nice lot 60 X 145 close to the Powers park. City services are available. Would be a great place to build a new home or maybe put a new manufactured home on. There is a home currently on the property but it really should be tore down and replaced.<p><strong>For open house information, contact Cynthia Johnson, Johnson Group Real Estate, LLC at 541-559-0111</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlcy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1STUxTT1ItMjExODA1NjAlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> RIVER FRONTAGE! TWO STORY 3BD 2BTH HOME ON 4.26 ACRES. ROOM ABOVE GARAGE AND OVERSIZED SHOP ALONG WITH A GREEN HOUSE AND AREA FOR YOUR GARDEN? SMALL CABIN FOR FAMILY AND GUESTS! WALK DOWN TO THE RIVER FOR A SWIM OR FISHING!<p><strong>For open house information, contact Julieanne McCoy, Century 21 Best Realty, Inc. at 541-267-2221</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlcy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1STUxTT1ItMjE0OTQzMTUlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>
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51% of homes sold above listing price in May: Redfin

Continued inventory shortages and heightened buyer demand led to a red-hot May where nearly 60 percent of homes went under contract in two weeks. Even in the face of record-low inventory and skyrocketing median home prices, homebuyers aren’t giving up on their homeownership dreams, as evidenced by Redfin’s latest market report released on Friday. A whopping 51 percent of homes sold above listing price in May — almost double the rate from last year (26 percent).
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Pending Home Sales Dip 4.4 Percent in April

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