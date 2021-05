‘Darth Vader House’ hits the market in Texas for $4.3M. Take a look at the dark side

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: GREAT DISCOVERY!! YOU'LL DISCOVER A {1594-SQUARE FOOT RANCH} IN MONAHANS. HOMES ARE SCARCE AND DEMAND IS HIGH, OWN THIS 3 BEDROOM 2 BATH, 2 LIVING AREAS WITH A FAMILY ROOM WITH A BEAUTIFUL ROCK FIREPLACE. LARGE COVERED PARKING IN REAR FOR MOTOR HOME WITH RV HOOK UPS. KICK OUT THAT LANDLORD WITH HIGH RENTS AND OWN YOUR OWN HOME FOR PENNIES ON THE DOLLAR.. INTEREST RATES ARE AT ALL TIME LOW.COME DISCOVER YOUR OWN HOME..<p><strong>For open house information, contact TRUDY THOMASON, TRUDY THOMASON REALTY, INC. at 432-362-8811</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwT2Rlc3NhJTIwQm9hcmQlMjBvZiUyMFJlYWx0b3JzLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLU9CT1JUWC0xMjQ5NjMlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> It is not to late to customize this home to suit your needs. This price includes the ground level (upstairs bonus room available as an upgrade), granite counters in the kitchen, fireplace, carpet and tile flooring, standard tub in the master (upgradable to jetted tub), 9' ceilings, 30 year shingles, all brick exterior, R-22 insulation, polished nickel fixtures, and much more! Extended patio available as an upgrade.<p><strong>For open house information, contact Anna Winegar, Lone Star Real Estate at 432-523-9200</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwT2Rlc3NhJTIwQm9hcmQlMjBvZiUyMFJlYWx0b3JzLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLU9CT1JUWC0xMTQyNjklMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Super Cute Move in Ready!!! Corner Lot with an updated kitchen, new water heater, and a metal roof... new 8 x 10 shop. All appliances stay with purchase.<p><strong>For open house information, contact Chariti Jones, Ziglar Realty at 432-614-6967</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwT2Rlc3NhJTIwQm9hcmQlMjBvZiUyMFJlYWx0b3JzLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLU9CT1JUWC0xMjM0NDglMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> As close as you can get to Mayberry while living in West Texas! This spacious 3 bed, 3 bath home has a corner lot in a charming neighborhood. The front porch is perfect form entertaining friends, family, or neighbors. The roomy living area features a wood-burning fireplace and opens to a freshly updated kitchen complete w/ massive island. The master is spacious w/ an impressive ensuite, highlighted by a walk-in shower, separate jetted tub, and tremendous closet space. This home is a must-see!<p><strong>For open house information, contact Paul Myers, JPAR ONE at 877-577-7001</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwT2Rlc3NhJTIwQm9hcmQlMjBvZiUyMFJlYWx0b3JzLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLU9CT1JUWC0xMTk3MjUlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>