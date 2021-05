‘Darth Vader House’ hits the market in Texas for $4.3M. Take a look at the dark side

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: 62.44 acres with nice 3 Br 2 Ba custom built Manufactured Home with log siding. The home has an open floor place with fireplace in the living room, a nice porch that goes around half the home. The home has 2 x4 walls with the AC-HV coming out the ceiling. The home is all electric with Multi County water meter, there is a metal barn that is approx. 25 ft. x 40 ft. that is enclosed on 3 sided, a storage building and another barn for livestock. The property has 1 stock tank, good tree cover with rolling terrain and great views.<p><strong>For open house information, contact Calvin Burks, BURKS REAL ESTATE at 254-865-3601</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTm9ydGglMjBUZXhhcyUyMFJlYWwlMjBFc3RhdGUlMjBJbmZvcm1hdGlvbiUyMFN5c3RlbXMlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTlRSRUlTLTE0NTU2NzMzJTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Remodeled home in Evant Texas. This home has 3 bedrooms, 1.5 baths. Come and check out this quiet community. This home has been remodeled on the inside. New cabinets, fresh paint, new flooring throughout the home. schedule your appointment today.<p><strong>For open house information, contact Glenda Hall, UCRE Heart of Texas Land&Home at 254-749-6307</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTm9ydGglMjBUZXhhcyUyMFJlYWwlMjBFc3RhdGUlMjBJbmZvcm1hdGlvbiUyMFN5c3RlbXMlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTlRSRUlTLTE0NTU3NTgyJTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate>