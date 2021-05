As Colorado’s older homeowners consider moving, a hot housing market often keeps them stuck where they are

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: This riverfront home was custom designed and built with all the luxuries you and your family desire; 4 En-Suite Bedrooms plus Office, 5.5 total Baths, home theater, exercise room, in-ground salt water pool, patios and decks, 2 attached double garages, and a 2,300 SF workshop. The property spans across 1.68 acres, all the way down to a sandy beach on the Virgin river<p><strong>For open house information, contact NIKOLAY RASTOPCHIN, EQUITY REAL ESTATE (ST GEORGE) at 435-215-1333</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwV2FzaGluZ3RvbiUyMENvdW50eSUyMEJvYXJkJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1XQ0JSVVQtMjEtMjIyMjU4JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Rare Bed & Breakfast residence with Zion National Park just 4 miles away! A great commercial opportunity to generate revenue & secure endless possibilities. This has been a profitable & respected business w/many perks. You'll love the 6 bedrooms, loft, enclosed indoor patio & large pool with expansive outdoor patio. All surrounded w/views of Zion along the Virgin River. Most furnishings included!<p><strong>For open house information, contact BRYAN BURNETT, CENTURY 21 EVEREST ST GEORGE at 435-673-9266</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwV2FzaGluZ3RvbiUyMENvdW50eSUyMEJvYXJkJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1XQ0JSVVQtMjEtMjIxNzcwJTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Darling little cottage, close to Zion National Park with unique characteristics. On .85 acres with culinary and irrigation water. Mexican Handmade tiles and custom stone touches. The Organic Garden growers paradise, herbs, greens and fruit trees throughout the property. Fruit cellar and detached garage and shed. Home is Sold ''As Is'', no vrbo's allowed. Tear the existing home down to build...<p><strong>For open house information, contact MERI CRANDALL, SUMMIT SOTHEBY'S SOUTH at 435-682-0400</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwV2FzaGluZ3RvbiUyMENvdW50eSUyMEJvYXJkJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1XQ0JSVVQtMjEtMjIyNTcxJTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate>