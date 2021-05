‘Darth Vader House’ hits the market in Texas for $4.3M. Take a look at the dark side

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Nice 3 bed 2 bath, split floor plan, vaulted ceilings in living room, trace ceilings in master bedroom, laundry and master off the 2 car garage, manufactured hardwood throughout except tile in bathrooms, all open living, dining and kitchen with a large island with the sink and dishwasher in it, custom cabinets with pull outs, fenced back yard, patio out back with a door leading off the living room. Gas fireplace for backup only. There is a retaining wall in the back. Minutes from Walmart and hospital.<p><strong>For open house information, contact Pamela Welch, Mossy Oak Properties Strawberry River Land & Homes at 870-495-2123</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwQ29vcGVyYXRpdmUlMjBBcmthbnNhcyUyMFJlYWx0b3JzJTIwTXVsdGlwbGUlMjBMaXN0aW5nJTIwU2VydmljZS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1DQVJNTFMtMjAwMzkxNzclMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Lots of remodeling done on this 3 bedroom/1 bath home. Lovely tile work throughout the house makes it low maintenance. From flooring to light fixtures to an AC unit, there has been so many updates the list is too long. A 20x24 shop with electrical in the fenced backyard provides extra storage. Just minutes outside of town gives it a country feel. Come take a look today!<p><strong>For open house information, contact Missy Aaron, Choice Realty at 870-793-7778</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwQ29vcGVyYXRpdmUlMjBBcmthbnNhcyUyMFJlYWx0b3JzJTIwTXVsdGlwbGUlMjBMaXN0aW5nJTIwU2VydmljZS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1DQVJNTFMtMjEwMTQ0MDglMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> 4 bedroom/2 bath mobile home on 3 acres in Batesville! This home sits on top of a hill with a great view and circle drive. Open floor plan with a large living room, kitchen/dining area with a lot of cabinet space. The master features a walk in closet and a full bathroom. All appliances stay with the home. Great starter home!! Call for more information!<p><strong>For open house information, contact Brandy Deloach, Re/Max Edge Realty Melbourne at 870-916-2008</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwQ29vcGVyYXRpdmUlMjBBcmthbnNhcyUyMFJlYWx0b3JzJTIwTXVsdGlwbGUlMjBMaXN0aW5nJTIwU2VydmljZS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1DQVJNTFMtMjAwMzcxMzMlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> TALK ABOUT POTENTIAL! You will fall in love with this charming home. It is hard to find a home with this much character. This four bedroom home is sitting on a large corner lot, has an attached carport, spacious living room, covered front porch and much more! Located close to shopping, medical, schools and employment. Minutes from White River Access. Call today to schedule a look!<p><strong>For open house information, contact BRAD POUSH, BAXTER REAL ESTATE COMPANY at 870-424-4545</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTm9ydGglMjBDZW50cmFsJTIwQm9hcmQlMjBvZiUyMFJlYWx0b3JzLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLU5DQlJBUi0xMjEwODElMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>