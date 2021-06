LETTER: In the end, everybody loses in ruthless housing market

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Great Home In Corona! 2Br/1Ba on almost 3 acres in town with the outta town feel. Less than a block away from community park with fishing pond, walking trails, & play ground! Wheel Chair Accessible. Located near the corner of NM 42 and NM 54, this quaint cottage in Historic Corona, NM is in the heart of New Mexico near the big wind energy projects. Rural, Quiet, Peaceful small town ideal for a vacation spot or just to get away from the city. Large lot is completely fenced with chain link for your critters, and 460 square foot Garage has been converted to storage. National Forest nearby offer hunting, hiking, Trail riding, and more. Rental property potential as passive investment. Central New Mexico Older Home in the heart of Wind Farm Country would be great investment as a Rental Property or Home based Office. The building was a church building and parsonage in two structures joined by a foyer. The church meeting room is over 800 square feet and would make a great Recreation Room, Office Space, Home based business, or ???. Unfinished basement is another 350 square feet and could easily be used as additional bedrooms or storage space for the Home Based business. Room for 2 RV's on the east side of the property. Home is sold ''as-is'' and could use minor maintenance work. Owner says sell, bring all offers. OPEN FLOOR PLAN WITH CATHEDRAL CEILINGS,LARGE BAY WINDOWS & A WOOD STOVE IN THE LIVING AREA.GOURMET KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS,DOUBLE OVENS,6 BURNER WOLF RANGE,WALK IN PANTRY,BUILT-IN REFRIGERATOR W/REV. OSMOSIS WATER & WINE CHILLER.OVER-SIZED MASTER BEDROOM WITH SITTING AREA & WALK IN CLOSETS.MASTER BATHROOM HAS DUAL SHOWER HEADS,DOUBLE VANITIES & JACUZZI TUB.DUAL ZONE HEAT/REFRIGERATED AIR,RADIANT FLOOR HEAT,TANKLESS WATER HEATER,3-CAR GARAGE.WALLED COURTYARD,OUTDOOR PATIO AREAS W/ XERIC LANDSCAPING.PRIVACY WITH 40 ACRES.+ MUCH MORE INCLUDED. HORSES ARE ALLOWED.SOARING VIEWS OF THE SACRAMENTO AND CIBOLA MOUNTAINS.RUIDOSO IS ABOUT AN HOUR AWAY,OR 1.5 HOURS TO ALBUQUERQUE.