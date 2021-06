Repairs will close Mingus pool for several summer weeks

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Incredible Classic Executive Custom Home Nestled-In on the Sunny Side of Telegraph Hill Out of the Wind in its Own Micro-Climate!! 5247sf 5bdrm 3.5bath, Gourmet Kitchen w/High End Appliances, Brazilian Granite, Custom Cabinets & Built-ins Thruout Whole Home. Downstairs features Custom Bar/Entertaining Area & Separate Family RM, Gorgeous Matured Landscaping, View Decks, Beautiful Patio/Outside Entertaining Area & MORE!! TOO MUCH TO LIST EVERYTHING- MUST SEE IN PERSON!! WATCH VIDEO/VIRTUAL TOUR!!<p><strong>For open house information, contact Joel Sweet, Pacific Properties at 541-269-5263</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlcy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1STUxTT1ItMjAzMjAwNDAlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> This has been a rental for many many years.<p><strong>For open house information, contact Steve Stalcup, Sea Winds Realty LLC at 541-751-9515</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlcy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1STUxTT1ItMjAxMDgyOTIlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> WOW, TOTALLY OFF THE GRID! Ever thought of owning a waterfront peninsula? Twelve tax lots surrounded by water-the ultimate water front. Totally private yet just a few miles from town. Very unique home with beautiful rock work and a view to die for. Tucked neatly in the woods with beautiful gardens and koi ponds. Totally off the grid with solar, wind and backup generator power. The home and garage have wonderful rock walls with copper colored roofing. The stone courtyard and yard also have wonder<p><strong>For open house information, contact Raya Ziegler, Raya Ziegler Real Estate at 541-808-0575</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlcy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1STUxTT1ItMTkwNjcyNjAlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> 1 2 3 4 POSSIBLE RENTAL UNITS GREAT 1991 MANUFACTURED 2 BEDROOM 2 BATH HOME THEN A 648+- SF COTTAGE 1 BEDROOM 1 BATH PLUS A STUDIO UNIT AND A GARAGE, WHAT POTENTIAL FOR LARGE EXTENDED FAMILY OR RENTAL INVESTMENT<p><strong>For open house information, contact Jeffrey Krall, CENTURY 21 Team Realty, Inc. at 541-572-2121</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlcy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1STUxTT1ItMjE0Njg5MDglMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>