27 New Myrtle Beach Arrests: Horry County Mugshots
Myrtle Beach, SC
The J. Reuben Long Detention Center currently has 551 inmates. 478 Male and 73 Female
An arrest is not a conviction. All parties are presumed innocent until proven guilty.
BASS, BRIAN ANTONIO
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- SURFSIDE BEACH PD
ORTIZ, ALEJANDRO
POSS. OF COCAINE- NORTH MYRTLE BEACH PD
PUGH, MICHAEL EVERETT
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE- HORRY COUNTY PD
REEDER, BRYSON LEE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
USE OF ANOTHER'S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD- SOUTH CAROLINA HIGHWAY PATROL
SPIVEY, DAN HOWARD
DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME,- HORRY COUNTY PD
TURNER, REUBEN ALVIA
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE- HORRY COUNTY PD
WHITE, CHRISTOPHER MICHAEL
MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
Ordinance / Loitering
Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty;
Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address- MYRTLE BEACH PD
WILKINSON, CHARLES RUCKER
POSS. OF COCAINE- NORTH MYRTLE BEACH PD
BARTON, ROBERT
ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE (ABHAN) (4 charges),
DRIVING UNDER THE INFLUENCE- HORRY COUNTY PD
CASSELMAN, TRAVIS CARL
SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE- HORRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE
CHAVOUS, TYLOR DEAN
DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G- CONWAY PD
HALL, JESSICA REANN
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- CONWAY PD
HEMINGWAY, JONATHAN JOE
ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITH DEADLY WEAPON- LORIS PD
IVY, DUSTIN KEITH
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- CONWAY PD
PERRY, DENNIS ROBERT
SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION- NORTH MYRTLE BEACH PD
PORT, ANGELA JENEEN
TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFF.
MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB- CONWAY PD
SINCLAIR, STEPHON MARTEZ
FUGITIVE- LORIS PD
SPAIN, PIERCE QUINTON
DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE- CONWAY PD
TAYLOR, JUSTIN WAYNE
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- HORRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE
VOSS, STEVEN BRIAN
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE- NORTH MYRTLE BEACH PD
WILLIAMS, RYAN ELIAS
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- CONWAY PD
ARTIS, DAMION MARCELL
FUGITIVE
GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.- MYRTLE BEACH PD
JOHNSON, JORDAN DALE
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- HORRY COUNTY PD
MYERS, JOSEPH ALEXANDER CHRISTOPHER
MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE) (2 charges),
POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACK COCAINE
SET, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK OR CRACK COCAINE, (3 charges),
PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACK COCAINE- HORRY COUNTY PD
SELLERS, SAMUEL RONALD
DISTRIBUTION, ETC. OF METHAMPHETAMINE
POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME,
A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.(LESS THAN ONE OZ)
ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
NO BAIL SET, ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE- MYRTLE BEACH PD
SZELWACH, SCOTT MICHAEL
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- HORRY COUNTY PD
UPTON, WESLEY LAMONT
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE- MYRTLE BEACH PD
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