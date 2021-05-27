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Nelsonville, OH

18 New Arrests: The Nelsonville Southeastern Ohio Regional Jail

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 17 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=02hbQS_0aDJW76d00

Nelsonville, Ohio- The Southeastern Ohio Regional Jail houses inmates from Athens, Hocking, Morgan, Perry, and Vinton Counties.

An arrest is not a conviction. All parties are presumed innocent until proven guilty.

https://img.particlenews.com/image.php?url=2aBllD_0aDJW76d00

YARGER, SHANNON MCKENZIE

AGGRAVATED POSSESSION OF DRUGS

https://img.particlenews.com/image.php?url=3fq8q0_0aDJW76d00

COOL, WILLIAM ANDREW

PROBATION VIOLATION

https://img.particlenews.com/image.php?url=4GmShN_0aDJW76d00

BROOKS, JOSHUA CURTIS

INTOX

https://img.particlenews.com/image.php?url=0o5kr0_0aDJW76d00

SANDERS, RODERICK WILLIAM

PROBATION VIOLATION

https://img.particlenews.com/image.php?url=4ezA6h_0aDJW76d00

WOOD, SCOTT ALLEN

POSSESSION OF DRUGS

https://img.particlenews.com/image.php?url=1i5O1S_0aDJW76d00

ARMS, NICHOLAS ALEXANDER

APA HOLDER PROBATION VIOLATION

https://img.particlenews.com/image.php?url=1V8VtX_0aDJW76d00

ANDERSON, ROBERT LEROY

APA HOLDER

https://img.particlenews.com/image.php?url=37jbkB_0aDJW76d00

MORGAN BEY, JAMES LEONORD

FAILURE TO APPEAR

https://img.particlenews.com/image.php?url=45azjz_0aDJW76d00

SIX, ROBERT LEE

RECEIVING STOLEN PROPERTY

https://img.particlenews.com/image.php?url=2oiB6J_0aDJW76d00

STIRES, ROBERT LEE

ARSON, BREAKING & ENTERING, ASSAULT

https://img.particlenews.com/image.php?url=4GIWcx_0aDJW76d00

CHANEY, JUSTIN WAYNE

FAILURE TO APPEAR

https://img.particlenews.com/image.php?url=4GFpaV_0aDJW76d00

BERRY, BETH ANN

FAILURE TO APPEAR

https://img.particlenews.com/image.php?url=3AVim8_0aDJW76d00

HOGSETT, STEVEN EDWARD

AGGRAVATED TRAFFICKING IN DRUGS, AGGRAVATED POSSESSION OF DRUGS

https://img.particlenews.com/image.php?url=19zOsN_0aDJW76d00

TOMLIN, CHARLES PAUL

APA HOLDER PROBATION VIOLATION

https://img.particlenews.com/image.php?url=4Vz6ZS_0aDJW76d00

SAHYONNE, MICHAEL ALLEN

AGG POSS OF DRUGS

https://img.particlenews.com/image.php?url=3gwLvt_0aDJW76d00

HUTCHINSON, JONATHON LEVI

AGGRAVATED TRAFFICKING IN DRUGS

https://img.particlenews.com/image.php?url=3BbBli_0aDJW76d00

DEXTER, JACOB ANDREW

AGGRAVATED POSSESSION OF DRUGS

https://img.particlenews.com/image.php?url=2edW96_0aDJW76d00

HARDMAN, LYNDI LEA

HAVING WEAPONS WHILE UNDER DISABILITY, AGGRAVATED POSSESSION OF DRUGS, AGGRAVATED POSSESSION OF DRUGS

https://img.particlenews.com/image.php?url=34d9xX_0aDJW76d00

PARKER, ALYSSA MERRILL

PROBATION VIOLATION, PROBATION VIOLATION

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Portsmouth, OH
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#Southeastern Ohio#Drugs#Assault#Arson#Brooks#Anderson#Breaking Entering#Berry#Sahyonne#Dexter#Arrests#Vinton Counties#Aggravated Possession#Probation Violation#Scott Allen Possession#Drugs Hutchinson#Assault Chaney#Inmates#Apa
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