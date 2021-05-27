18 New Arrests: The Nelsonville Southeastern Ohio Regional Jail
Nelsonville, Ohio- The Southeastern Ohio Regional Jail houses inmates from Athens, Hocking, Morgan, Perry, and Vinton Counties.
An arrest is not a conviction. All parties are presumed innocent until proven guilty.
YARGER, SHANNON MCKENZIE
AGGRAVATED POSSESSION OF DRUGS
COOL, WILLIAM ANDREW
PROBATION VIOLATION
BROOKS, JOSHUA CURTIS
INTOX
SANDERS, RODERICK WILLIAM
PROBATION VIOLATION
WOOD, SCOTT ALLEN
POSSESSION OF DRUGS
ARMS, NICHOLAS ALEXANDER
APA HOLDER PROBATION VIOLATION
ANDERSON, ROBERT LEROY
APA HOLDER
MORGAN BEY, JAMES LEONORD
FAILURE TO APPEAR
SIX, ROBERT LEE
RECEIVING STOLEN PROPERTY
STIRES, ROBERT LEE
ARSON, BREAKING & ENTERING, ASSAULT
CHANEY, JUSTIN WAYNE
FAILURE TO APPEAR
BERRY, BETH ANN
FAILURE TO APPEAR
HOGSETT, STEVEN EDWARD
AGGRAVATED TRAFFICKING IN DRUGS, AGGRAVATED POSSESSION OF DRUGS
TOMLIN, CHARLES PAUL
APA HOLDER PROBATION VIOLATION
SAHYONNE, MICHAEL ALLEN
AGG POSS OF DRUGS
HUTCHINSON, JONATHON LEVI
AGGRAVATED TRAFFICKING IN DRUGS
DEXTER, JACOB ANDREW
AGGRAVATED POSSESSION OF DRUGS
HARDMAN, LYNDI LEA
HAVING WEAPONS WHILE UNDER DISABILITY, AGGRAVATED POSSESSION OF DRUGS, AGGRAVATED POSSESSION OF DRUGS
PARKER, ALYSSA MERRILL
PROBATION VIOLATION, PROBATION VIOLATION
How do you feel? What do you think?