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Sun forecast for Newsoms — 3 ways to hit it head-on

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 4 days ago

Cover picture for the article(NEWSOMS, VA) The forecast is calling for sun today in Newsoms. Here are three ideas for how to make the most of it, along with a four-day forecast. Have a picnic: Especially in the era of COVID-19 restrictions, a novel way to safely engage in the beloved pastime of a shared meal can be hard to find. Why not get creative and meet a friend somewhere pretty with a basketful of snacks and a blanket? Risk levels should always be taken into account along with advice from health authorities on gathering sizes.

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#Nws#Sun Today#Risk Levels#Chance Rain Showers#Face#Thunderstorms#Picnic#Advice
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Isle Of Wight County, VAweather.gov

Special Weather Statement issued for Isle of Wight, Southampton by NWS

Effective: 2021-05-07 13:00:00 EDT Expires: 2021-05-07 16:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Isle of Wight; Southampton A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT WEST CENTRAL ISLE OF WIGHT COUNTY At 329 PM EDT, radar indicated strong thunderstorms were located along a line extending from near Ivor to near Carrsville. Movement was northeast at 5 mph. Dime size hail is possible with these storms. Locations impacted include Ivor, Zuni, Raynor and Whitley. To report hazardous weather conditions, go to our website at weather.gov/akq and submit your report via social media when you can do so safely.
Greensville County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Greensville, Southampton, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 17:47:00 EDT Expires: 2021-05-04 18:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Greensville; Southampton; Sussex The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Greensville County in southeastern Virginia Southampton County in southeastern Virginia South central Sussex County in southeastern Virginia * Until 615 PM EDT. * At 547 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Barley, or 10 miles northwest of Roanoke Rapids, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * This severe thunderstorm will be near, Emporia, Claresville and Green Plain around 615 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Vicksville, Adams Grove, Grizzard, Handsom, Bryants Corner, Worrell, Sunbeam, Mason, Sebrell and Branchville. HAIL...0.88IN WIND...60MPH
Isle Of Wight County, VAweather.gov

Severe Weather Statement issued for Isle of Wight, James City, Southampton, Surry, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 18:09:00 EDT Expires: 2021-05-04 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Isle of Wight; James City; Southampton; Surry; Sussex A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 645 PM EDT FOR CENTRAL ISLE OF WIGHT...NORTHEASTERN SOUTHAMPTON...NORTHEASTERN SUSSEX...SURRY AND SOUTH CENTRAL JAMES CITY COUNTIES At 632 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Claremont to near Wakefield, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. These severe storms will be near Dendron and Scotland around 645 PM EDT. Elberon around 650 PM EDT. Surry around 655 PM EDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Booth Fork, Carsley, Pons, Chippokes State Park, Spring Grove, Bethel Church, Ellis Fork, Dory, Poolesville and Gwaltney Corner. HAIL...0.75IN WIND...60MPH
Brunswick County, VAweather.gov

Special Weather Statement issued for Brunswick, Greensville, Southampton, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 13:50:00 EDT Expires: 2021-05-04 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Brunswick; Greensville; Southampton; Sussex A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT NORTHWESTERN NORTHAMPTON GREENSVILLE...SOUTHWESTERN SOUTHAMPTON...SOUTHWESTERN SUSSEX AND SOUTHERN BRUNSWICK COUNTIES AND THE CITY OF EMPORIA At 506 PM EDT, a strong thunderstorm was located over Brunswick, or 9 miles south of Lawrenceville, moving east at 35 mph. Wind gusts in excess of 40 mph and pea size hail are possible with this storm. Locations impacted include Roanoke Rapids, Emporia, Lawrenceville, Purdy, Dahlia, Brunswick, Gaston, Jarratt, Seaboard, Radium, Barley, Gasburg, Claresville, Green Plain, Branchville, Adams Grove, Grizzard, Gum Forks, Bufford Crossroads and Lanes Corner. Strong wind gusts are possible with this storm. These wind gusts are capable of knocking down tree limbs, small or weakened trees, and blowing around trash cans, potted plants, lawn furniture, and other light outdoor objects. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike more than 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service.
Gloucester County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for City of Chesapeake, City of Franklin, City of Hampton by NWS

Effective: 2021-05-04 18:09:00 EDT Expires: 2021-05-04 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: City of Chesapeake; City of Franklin; City of Hampton; City of Newport News; City of Norfolk; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Gloucester; Isle of Wight; James City; Lancaster; Mathews; Middlesex; New Kent; Northumberland; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 148 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN EAST CENTRAL VIRGINIA NEW KENT IN EASTERN VIRGINIA LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX NORTHUMBERLAND IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF BACONS CASTLE, BARHAM, BAVON, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BUSCH GARDENS, CENTERVILLE, CHESAPEAKE AIRPORT, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, COURTLAND, CROAKER, DEEP CREEK, EWELL, FENTRESS, FIVE FORKS, FRANKLIN, GLOUCESTER POINT, GREAT BRIDGE, GREENBRIER, GROVE, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HOG ISLAND GAME RESERVE, HUNTERDALE, IVOR, KILMARNOCK, LANCASTER, LEWISETTA, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEW POINT, NEW POINT COMFORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PEARY, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, QUINTON, SMITHFIELD, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, URBANNA, VIRGINIA BEACH, WAKEFIELD, WAVERLY, WILLIAMSBURG, AND YORKTOWN.