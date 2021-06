Gov. Thomas Johnson Middle School third term honor rolls

The following students have been named to the honor roll for the third marking period of the 2020-2021 school year at Gov. Thomas Johnson Middle School:

Grade six, first honors: Elijah Ash, Isabella Bahorich, Landon Bliven, Alistair Campos, Jayna Day, Jacob Delbridge, Joshua Gaskill, Miles Ghim, Carson Hamilton, Charles Hart, Jack Kaufhold, Sadie Keller, Ana Lingaraj, Alana Martinez, Alani Martinez, Cara McCathran, Madeline Medrano, Sanchir Molom-Ochir, Veronica Murillo, Donovan Myers, Wanglok Ng,Trinity Randolph,Colin Reed, Thangsuansang Samte, Giovanni Stewart, Raegan Strawn, Caleb Wilson-Brown and MeLani Yutuc.

Grade six, second honors: Yuneak Andrews, Hannah Ankomah, Javier Arguera, Nishant Avutu, Daniel Barahona-Madrid, Jeannine Benitez Davalos, Logan Boehme, Nyah Brooks, Christian Bryant, Hayleigh Clinesmith, Emerald Daley, Tristan Dockens, Sofia Domingues, Nehemiah Dupree, Leah Everaers, Dylan Foreman, Megan Gaffney, Kailey Hieatzman, Hunter Hill, Latisha Jackson, Abigail Johnson, Ripsi Kinzey, Irena Kirkendall-Plaia, Jacob Koennel and Jayden Lin.

Giselle Magniez, Kailene Medina, Katherine Moran Garcia, Jordan Moseley, Emily Navas, Gabriel Nazario, Lauren Nyarko, Makaila Owusu Ansah, Aurelio Pastran, Rafael Pazos, Christian Rivera, Kylie Rollins, Kendall Schwager, Elsie Smith, Victoria Torres, Amber Van Der Vossen, Joshua Vasquez Flores, Sadrian Warfield, Amiah Wiley and VaanDam Za.

Grade seven, first honors: Carl Acheampong, Natalie Allen, Joshua Bryan, Adaora Chinwendu, Alexis Clagett, Brooke Clagett, Brynn Clagett, Austin Couture, Chase Couture, Briana Glover, Ava Korth, Charlie Lazarus, Layla McFarland, Molly McNeece, Nicholas Moberly, Paige Mogar, Antonio Olivero, Elom Oteng, Travis Rand, Nyhla Rice, Leyla Rodriguez Arroyo, Brian Rojas, Kayla Ryanto, Fredimanuel Seshie, Emily Smith, Valerie Turcios Quinteros, Kamilla Visokova and Tyler Yuhas.

Grade seven, second honors: Alexa Alexander, Lois Baccellieri, Lennah Bailey, Mason Bartlett, Samantha Bon, Jackson Burress, Tyler Butler, Mekhi Caesar, Natali Camacho Ayala, Seamus Clemons, Kaleb Daniel, Issis Delcid, Christiaan Durham, Chase Eder, Jacob Fangmeyer, Anna Fox, Madison Galmin, Angelica Godoy Portocarrera, Lucas Gonzalez, Julia Gordy, Lilyan Green, Kendall Hoffman, Nevaeh Hrabal, Addison Hunter, Jayla Huynh, Lucy Isolato, Parker Jamison, Tyler Joy, Shuayb Khan, Diana Koc, Lazarus Krepps, Toshan Lama and Hannah LeSage.

Cameron Malle, Maceo Mobley, Brandon Mogus, Joseph Mollet, Alexander Moore, Oliver Navas, Bryan Nieto, Sean O’Sullivan, Ainsley Panjehshahi, Dominic Parsons, Samantha Perry, Joshua Rath, Emilie Rinawma, Johnathan Rivas, Aaditya Sharma, John Smith, Sylas Smith, Gavin Stewart, Camden Swinton, Marcoskent Trinidad Doherty, Chloe Vandevander and Abram Whisner.

Grade eight, first honors: Abigail Afonso, Charlotte Auth, Chloe Rose Barnes, Elisa Beldon, Brendan Boie, Alexandra Camacho Ayala, Jeremy Capwell, Kamryn Davis, Phoebe Kim, Zak Koshar, Jacob Lin, Alexandra Ramos, Anna Ritterbusch, Matteo Rojas, Bella Signor, Bryan Soriano Gonzalez, Sean Thompson, Jackson Tourtillott and Brenda Vasquez Romero.

Grade eight, second honors: Yannis-Christian Affo, Andrew Alvarado, Bethuel Ankomah, Marissa Becker, Nicholas Bonura, Giovanni Bramati, Dean Browning, Ian Bruce, Samlina Cawray, Nathan Chappell, Sydnie Clark, Adam Colliflower-Menard, Addison Custer, Sebastian DoMinh, Alexis Duah, Aniyah Ellis, Allahna Foreman, Ruby Frank, Justin Funes, Jayda Gerald, Kirubele Gonzalez, Gabrielle Gorka, Jacob Gunderson, Megan Hambrecht, Cole Hankey, Ramaira Hicks, Ella Johnson, Kaiwusaer Kashaer, Logan Keepers, Andrew Landro and Victoria Lyle.

Aaron Maldonado, Laila Martin, James McCathran, Daniel Medina, Dylan Meyers, Avery Mission, Patrick O’Neal, Paris Parisien, Ayush Patel, Angelina Pelaez, Maxwell Picca, Erin Popofsky, Minerva Quigley-Gentner, Adolfo Rivera Romero, Elena Robyns, Eric Rodgers, Hina Saboor, Patrick Stoddard, Ana Maria Tannure, Erin Thomas, Adriel Ukachi, Anna Vasquez Perla, Demonta Weaver, Isaiah Wigfall, Jack Wilkins, William Wilson-Olivo and Andrew Winkler.