Cincinnati abuzz over local company’s ‘cicada pod’

Whether you're looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Talk about charm! This french Tudor offers lots of character including the original woodwork, hardwood floors, & french doors off the living room. One of the bedrooms offers the perfect at home office, cute front porch, & inviting deck overlooking a fenced yard. Plus, off street parking in the heart of Bellevue!

For open house information, contact Cindy Bruner, Huff Realty - Ft. Mitchell at 859-341-7400

Brick ranch with great character! Hardwood floors, spacious kitchen w/tile backsplash, & beautiful built-in dining room cabinetry. Enjoy the outdoors with the covered front porch and paver patio in the flat backyard. Full WALKOUT basement is part-finished and serves as a home office, recreation area, and possibly a 3rd bedroom PLUS tons of storage space. All appliances stay including washer & dryer! 1 car attached garage with access! Great location close to White Oak Shopping Center!

For open house information, contact Timothy Harmeyer, Huff Realty at 513-792-3004

Fantastic location near local popular restaurants and Carabello coffee shop. This brick 2 story has a driveway and garage for parking. Lots of potential and upside equity possibilities.

For open house information, contact Aaron Smith, Keller Williams Advisors at 513-766-9200

Renovated three bedroom home on quiet culdesac! Don't miss this awesome opportunity to own this lovely home in Price Hill!

For open house information, contact Ali Abdur-Rahman, Plum Tree Realty at 513-378-4663