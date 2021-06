Dawson Springs, Madisonville preparing for pool openings

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Kitchen and hall bath remodel completed in July 2020, complete with continuous counter tops, new kitchen appliances, grand pantry with barn doors, huge laundry room. Two decks and large yard. Remodeled down to studs and floor joists.<p><strong>For open house information, contact Sarah Curry, HERITAGE HOMES REAL ESTATE at 825-825-9090</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTWFkaXNvbnZpbGxlLUhvcGtpbnMlMjBDb3VudHklMjBCb2FyZCUyMG9mJTIwUmVhbHRvcnMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTUhDQlJLWS0xMTEyNjklMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Nice older home with lots of charm. Fenced back yard. Third bedroom has no closet. For More information call Ethan Browning 270-871-7701.<p><strong>For open house information, contact Ethan Browning, Keller Williams Elite Realty at 270-245-6009</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTWFkaXNvbnZpbGxlLUhvcGtpbnMlMjBDb3VudHklMjBCb2FyZCUyMG9mJTIwUmVhbHRvcnMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTUhDQlJLWS0xMTEzMDMlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> This is a very nice brick home. Home has an adjoining formal living room and dining room with a gorgeous chandelier. Great for entertaining. Beautiful country feel looking out the large window in the living room. The natural light is a bonus in this beautiful home. The kitchen has tons of cabinet space and a pantry. When you come in from the 2 car attached garage the laundry room and half bath are both close by. The home has a breakfast room with a large window. The family room has a fireplace with built-in bookshelves and gas logs. All the bedrooms are nice in size, even the smallest bedroom could have a queen-size bed. Glassed in back porch with sliding doors. Call Jack Morris 270-871-8584 or Lavena Cavanaugh at 270-339-2920 to schedule showings.<p><strong>For open house information, contact Jack Morris, Keller Williams Elite Realty at 270-245-6009</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTWFkaXNvbnZpbGxlLUhvcGtpbnMlMjBDb3VudHklMjBCb2FyZCUyMG9mJTIwUmVhbHRvcnMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTUhDQlJLWS0xMTExMzYlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Great well-maintained home.<p><strong>For open house information, contact Cindy McKenzie, COLDWELL BANKER-TERRY at 270-821-3131</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTWFkaXNvbnZpbGxlLUhvcGtpbnMlMjBDb3VudHklMjBCb2FyZCUyMG9mJTIwUmVhbHRvcnMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTUhDQlJLWS0xMTEzMDclMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>