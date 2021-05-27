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5.4 million clothing steamers recalled after several users severely burned

By Samantha Kubota
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 22 days ago

Cover picture for the articleHSN is voluntarily recalling 5.4 million handheld clothing steamers after getting reports of the devices expelling, spraying and leaking hot water while in use, posing a burn hazard. In a notice on Wednesday, the Consumer Product Safety Commission said HSN had received 227 reports of Joy/JM-branded My Little Steamer and...

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#Clothing#Consumer Product#Hsn#Television Network#Joy Jm#Cpsc#Hsn Com#Target#Bed Bath Beyond
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