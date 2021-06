1st-$14,364, Waiver Claiming, 3-Year-Olds & Up , Six and One Half Furlongs, Equitrack, Showery. Fractional/Final Time: 22.960, 45.470, 1:10.450, 00.000, 00.000, 1:17.060. Scratched: Prinz of Violence. HorseWgtPPStrt1/41/2StrchFinJockeyOdds. Savvy Layla119345-½3-22-hd1-hdK. Nicholls4.70. Canadian Secret123721-hd2-11-hd2-3¼O. Moreno2.10. Frat Party123432-hd1-½3-23-hdK. Kimura1.75. Capture the Ride123554-½4-1½5-64-noS. Civaci8.00. Stormy Vision1212675-34-hd5-12¾I. Mosqueira5.35. Lillz Not Crying123616-1½6-36-106M. Badal27.75. Radio Nowhere123173-1½77—C. Defreitas53.25.