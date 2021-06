BC-Chart Canterbury Park

BC-Chart CTM-4-Add CTM Results Sunday June 13th, 2021. 4th-$6,582, Waiver Claiming, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Six Furlongs, Dirt, Clear. Fractional/Final Time: 22.020, 44.870, 57.030, 00.000, 00.000, 1:10.260. Trainer: Craig Smith. Winner: B M, 7, by Astrology-Bud's Little Edge. Horse;Wgt;PP;Strt;1/4;1/2;Strch;Fin;Jockey;Win;Pl.;Sh.;Odds. Astartobe;125;6;1;3-hd;3-1;1-1;1-3¼;D. Bynoe;20.80;6.60;3.20;9.40. I Tricked My Ride;125;5;5;5-hd;4-2;4-1;2-½;R. Walcott;3.70;2.50;0.95. Sask Lady;120;4;3;4-½;5-1;5-hd;3-nk;M....