BC-Chart Evangeline Downs

1st-$8,000, Claiming, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Six and One Half Furlongs, Dirt, Clear. Fractional/Final Time: 23.270, 00.000, 1:12.970, 00.000, 00.000, 1:20.160. Trainer: Randy Degeyter, Jr. Winner: B F, 4, by Wicked Strong-Bedazzle Seattle. Horse;Wgt;PP;Strt;1/4;1/2;Strch;Fin;Jockey;Win;Pl.;Sh.;Odds. Wholeshackshimmies;120;8;4;2-hd;1-hd;1-2;1-4¾;K. Smith;6.20;4.20;2.80;2.10. Rhythm and Poetry;123;7;2;4-2½;2-½;2-3;2-1¾;T. Thornton;3.40;3.00;2.50. Typhoon Zing;120;5;5;5-3;5-4½;3-½;3-2¾;C. Marquez;3.60;4.00. Younmehoneybunny;120;3;3;3-hd;4-2;5-3½;4-1;C. Fusilier;5.40. Cabo Sunset;123;2;6;6-½;7-1;6-1½;5-1;J. Rivera;21.10.