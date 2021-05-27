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Severe Thunderstorm Watch issued for Arlington, City of Alexandria, City of Fairfax by NWS

weather.gov
 2021-05-27

Cover picture for the articleEffective: 2021-05-26 21:58:00 EDT Expires: 2021-05-26 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Arlington; City of Alexandria; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Fairfax; King George; Prince William; Spotsylvania; Stafford THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 206 TO EXPIRE AT 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL PRINCE GEORGES IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 12 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA CITY OF FREDERICKSBURG KING GEORGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK FAIRFAX PRINCE WILLIAM STAFFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, BALTIMORE, BEL AIR, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD, ELKTON, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GLEN BURNIE, GREENBELT, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEXINGTON PARK, LUSBY, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, SEVERN, SEVERNA PARK, SOUTH GATE, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WASHINGTON, AND WOODBRIDGE.

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