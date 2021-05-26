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National Weather Service: Widespread severe weather for northeast

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NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 1:00 PM EDT WED MAY 26, 2021 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 205 IS IN EFFECT UNTIL 8:00 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS. PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEGHENY ARMSTRONG BEAVER BEDFORD BLAIR BRADFORD BUTLER CAMBRIA CAMERON CENTRE CLARION CLEARFIELD CLINTON COLUMBIA CRAWFORD CUMBERLAND DAUPHIN ELK FAYETTE FOREST FRANKLIN FULTON GREENE HUNTINGDON INDIANA JEFFERSON JUNIATA LACKAWANNA LANCASTER LAWRENCE LEBANON LUZERNE LYCOMING MCKEAN MERCER MIFFLIN MONTOUR NORTHUMBERLAND PERRY PIKE POTTER SCHUYLKILL SNYDER SOMERSET SULLIVAN SUSQUEHANNA TIOGA UNION VENANGO WARREN WASHINGTON WAYNE WESTMORELAND WYOMING YORK.

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Severe Weather Statement issued for Crane, Pecos, Ward by NWS

Effective: 2021-05-31 12:15:00 CDT Expires: 2021-05-31 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Crane; Pecos; Ward A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 PM CDT FOR NORTH CENTRAL PECOS...SOUTHEASTERN WARD AND NORTHWESTERN CRANE COUNTIES At 538 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Grandfalls, or 16 miles south of Monahans, moving east at 25 mph. HAZARD...Two inch hail and 70 mph wind gusts. There has been a report on the ground of two inch hail in this storm. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Monahans, Grandfalls, Royalty, Imperial and Imperial Reservoir. HAIL...2.00IN WIND...70MPH
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CLEVELAND, Ohio (WOIO) - After a stormy and unseasonable start to the weekend, we’re warming up for Memorial Day. We’ll see high, thin clouds and breezes from the south today. Highs will be in the low 70s. If you’re thinking of heading to the ballpark to see the Tribe, this will be a beautiful afternoon for it.
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Severe Thunderstorm Watch in effect for Milam, Robertson Counties until 7pm

BRYAN, Texas (KBTX) - The National Weather Service has issued a SEVERE THUNDERSTORM WATCH for the following counties until 7pm:. At the time of the watch, severe thunderstorms were associated with a line of activity moving away from Abilene at 30-35mph. Active warnings were in place for the potential of 60 - 65mph wind gusts. The primary threats listed with this watch: