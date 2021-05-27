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Severe Thunderstorm Watch issued for District of Columbia by NWS

weather.gov
 2021-05-27

Cover picture for the articleEffective: 2021-05-26 20:52:00 EDT Expires: 2021-05-26 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: District of Columbia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 206 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL PRINCE GEORGES IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA CITY OF FREDERICKSBURG KING GEORGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK FAIRFAX PRINCE WILLIAM STAFFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, BALTIMORE, BEL AIR, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD, ELKTON, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GLEN BURNIE, GREENBELT, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEXINGTON PARK, LUSBY, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, SEVERN, SEVERNA PARK, SOUTH GATE, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WASHINGTON, AND WOODBRIDGE.

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#Severe Thunderstorm Watch#Virginia City#Extreme Weather#Havre De Grace#Parkville#Pikesville
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Clark County, MOweather.gov

Flash Flood Watch issued for Clark, Scotland by NWS

Effective: 2021-06-26 11:15:00 CDT Expires: 2021-06-27 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Clark; Scotland FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The Flash Flood Watch continues for * Portions of Illinois, southeast Iowa, and northeast Missouri, including the following areas, in Illinois, Bureau, Hancock, Henderson, Henry IL, McDonough, Mercer, Putnam, and Warren. In southeast Iowa, Des Moines and Lee. In northeast Missouri, Clark and Scotland. * Through Sunday morning * Rounds of rain and thunderstorms, some heavy, are expected across the watch area through Sunday morning. With the ground extremely moist from recent heavy rain, flash flooding will be possible. Locations that see rain repeatedly will be especially prone to flash flooding. * Excessive runoff may result in flooding of low-lying and flood prone locations. Small rivers, creeks and streams may rise out of their banks.
Clark County, MOweather.gov

Flash Flood Watch issued for Clark, Scotland by NWS

Effective: 2021-06-26 11:15:00 CDT Expires: 2021-06-27 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Clark; Scotland FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The Flash Flood Watch continues for * Portions of Illinois, southeast Iowa, and northeast Missouri, including the following areas, in Illinois, Bureau, Hancock, Henderson, Henry IL, McDonough, Mercer, Putnam, and Warren. In southeast Iowa, Des Moines and Lee. In northeast Missouri, Clark and Scotland. * Through Sunday morning * Rounds of rain and thunderstorms, some heavy, are expected across the watch area through Sunday morning. With the ground extremely moist from recent heavy rain, flash flooding will be possible. Locations that see rain repeatedly will be especially prone to flash flooding. * Excessive runoff may result in flooding of low-lying and flood prone locations. Small rivers, creeks and streams may rise out of their banks.
Clinton County, MIweather.gov

Flood Watch issued for Clinton, Gratiot, Ingham, Jackson by NWS

Effective: 2021-06-26 10:28:00 EDT Expires: 2021-06-27 08:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Flood Watch means there is a potential for flooding based on current forecasts. You should monitor later forecasts and be alert for possible flood warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Clinton; Gratiot; Ingham; Jackson FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The National Weather Service in Grand Rapids has expanded the * Flood Watch to include portions of central Michigan and south central Michigan, including the following areas, in central Michigan, Gratiot. In south central Michigan, Clinton, Ingham and Jackson. * Through Sunday morning * Several rounds of heavy rain over the last 2 days have dropped between 2 and 4 inches of rain across a large section of Southwest Michigan, with some locations even close to 5. Several additional rounds of rain are expected through Sunday. With soils now saturated and small creeks already running high, flooding could become more significant if future rounds of rainfall move over the same areas that have already been hardest hit.
Clinton County, MIweather.gov

Flood Watch issued for Clinton, Gratiot, Ingham, Jackson by NWS

Effective: 2021-06-26 10:34:00 EDT Expires: 2021-06-26 22:45:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Flood Watch means there is a potential for flooding based on current forecasts. You should monitor later forecasts and be alert for possible flood warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Clinton; Gratiot; Ingham; Jackson FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The National Weather Service in Grand Rapids has expanded the * Flood Watch to include portions of central Michigan and south central Michigan, including the following areas, in central Michigan, Gratiot. In south central Michigan, Clinton, Ingham and Jackson. * Through Sunday morning * Several rounds of heavy rain over the last 2 days have dropped between 2 and 4 inches of rain across a large section of Southwest Michigan, with some locations even close to 5. Several additional rounds of rain are expected through Sunday. With soils now saturated and small creeks already running high, flooding could become more significant if future rounds of rainfall move over the same areas that have already been hardest hit.
Berrien County, MIweather.gov

Flash Flood Watch issued for Berrien, Branch, Cass, St. Joseph by NWS

Effective: 2021-06-26 03:57:00 EDT Expires: 2021-06-27 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A Flash Flood Watch means that conditions may develop that lead to flash flooding. Flash flooding is a very dangerous situation. You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Berrien; Branch; Cass; St. Joseph FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The Flash Flood Watch continues for * portions of northern Indiana and southwest Michigan, including the following areas, in northern Indiana, Cass, Elkhart, Fulton, Kosciusko, La Porte, Lagrange, Marshall, Miami, Noble, Pulaski, St. Joseph, Starke, Steuben, and White. In southwest Michigan, Berrien, Branch, Cass, and St. Joseph. * Through Sunday morning * Very heavy rain has already fallen over portions of the watch area. Another round of heavy rain is expected late this afternoon into the evening. An additional 1 to 2 inches is possible in spots and may cause additional flooding. * Areal flooding is also possible. People living in flood prone locations, such as near creeks, low spots, and poor drainage areas may be impacted.
Clinton County, MIweather.gov

Flood Watch issued for Clinton, Gratiot, Ingham, Jackson by NWS

Effective: 2021-06-26 10:34:00 EDT Expires: 2021-06-26 22:45:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Flood Watch means there is a potential for flooding based on current forecasts. You should monitor later forecasts and be alert for possible flood warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Clinton; Gratiot; Ingham; Jackson FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The National Weather Service in Grand Rapids has expanded the * Flood Watch to include portions of central Michigan and south central Michigan, including the following areas, in central Michigan, Gratiot. In south central Michigan, Clinton, Ingham and Jackson. * Through Sunday morning * Several rounds of heavy rain over the last 2 days have dropped between 2 and 4 inches of rain across a large section of Southwest Michigan, with some locations even close to 5. Several additional rounds of rain are expected through Sunday. With soils now saturated and small creeks already running high, flooding could become more significant if future rounds of rainfall move over the same areas that have already been hardest hit.
Clinton County, MIweather.gov

Flood Watch issued for Clinton, Gratiot, Ingham, Jackson by NWS

Effective: 2021-06-26 10:34:00 EDT Expires: 2021-06-26 22:45:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Flood Watch means there is a potential for flooding based on current forecasts. You should monitor later forecasts and be alert for possible flood warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Clinton; Gratiot; Ingham; Jackson FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The National Weather Service in Grand Rapids has expanded the * Flood Watch to include portions of central Michigan and south central Michigan, including the following areas, in central Michigan, Gratiot. In south central Michigan, Clinton, Ingham and Jackson. * Through Sunday morning * Several rounds of heavy rain over the last 2 days have dropped between 2 and 4 inches of rain across a large section of Southwest Michigan, with some locations even close to 5. Several additional rounds of rain are expected through Sunday. With soils now saturated and small creeks already running high, flooding could become more significant if future rounds of rainfall move over the same areas that have already been hardest hit.
Clinton County, MIweather.gov

Flood Watch issued for Clinton, Gratiot, Ingham, Jackson by NWS

Effective: 2021-06-26 10:28:00 EDT Expires: 2021-06-26 22:30:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Flood Watch means there is a potential for flooding based on current forecasts. You should monitor later forecasts and be alert for possible flood warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Clinton; Gratiot; Ingham; Jackson FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The National Weather Service in Grand Rapids has expanded the * Flood Watch to include portions of central Michigan and south central Michigan, including the following areas, in central Michigan, Gratiot. In south central Michigan, Clinton, Ingham and Jackson. * Through Sunday morning * Several rounds of heavy rain over the last 2 days have dropped between 2 and 4 inches of rain across a large section of Southwest Michigan, with some locations even close to 5. Several additional rounds of rain are expected through Sunday. With soils now saturated and small creeks already running high, flooding could become more significant if future rounds of rainfall move over the same areas that have already been hardest hit.
Clinton County, MIweather.gov

Flood Watch issued for Clinton, Gratiot, Ingham, Jackson by NWS

Effective: 2021-06-26 03:15:00 EDT Expires: 2021-06-27 11:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Flood Watch means there is a potential for flooding based on current forecasts. You should monitor later forecasts and be alert for possible flood warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Clinton; Gratiot; Ingham; Jackson FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The National Weather Service in Grand Rapids has expanded the * Flood Watch to include portions of central Michigan and south central Michigan, including the following areas, in central Michigan, Gratiot. In south central Michigan, Clinton, Ingham and Jackson. * Through Sunday morning * Several rounds of heavy rain over the last 2 days have dropped between 2 and 4 inches of rain across a large section of Southwest Michigan, with some locations even close to 5. Several additional rounds of rain are expected through Sunday. With soils now saturated and small creeks already running high, flooding could become more significant if future rounds of rainfall move over the same areas that have already been hardest hit.
Ionia County, MIweather.gov

Flood Advisory issued for Ionia, Kent by NWS

Effective: 2021-06-26 20:00:00 EDT Expires: 2021-06-28 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Flood Advisory means river or stream flows are elevated, or ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. Excessive runoff from heavy rainfall will cause flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other drainage areas and low lying spots. Please report flooding to your local law enforcement agency when you can do so safely. Target Area: Ionia; Kent The National Weather Service in Grand Rapids has issued a * Flood Advisory for Montcalm County in central Michigan Ionia County in south central Michigan Allegan County in southwestern Michigan Kent County in southwestern Michigan Ottawa County in southwestern Michigan * Until 730 PM EDT Saturday. * At 1137 AM EDT, Radar and automated rain gauges indicated heavy rain. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. 1 to 2 inches of additional rain has fallen since midnight, with additional rounds of heavy rain expected throughout the day. Expect ponding of water on roads, low-spots, and in poor-drainage areas. In addition, small streams and creeks may overflow their banks if storms move over the same areas repeatedly.