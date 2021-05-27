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Severe Thunderstorm Watch issued for District of Columbia by NWS

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 2021-05-27

Cover picture for the articleEffective: 2021-05-26 20:08:00 EDT Expires: 2021-05-26 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: District of Columbia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 206 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL FREDERICK IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE CITY OF FREDERICKSBURG GREENE KING GEORGE NELSON ORANGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM STAFFORD IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICK, FREDERICKSBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GORDONSVILLE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, LEXINGTON PARK, LUSBY, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, ORANGE, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.

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#Severe Thunderstorm Watch#College Park#Extreme Weather#Columbia#Crozet#Culpeper#Eldersburg#Havre De Grace#Odenton#Orange#Parkville#Pikesville#Stanardsville#Sterling
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Flash Flood Watch issued for Clark, Scotland by NWS

Effective: 2021-06-26 11:15:00 CDT Expires: 2021-06-27 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Clark; Scotland FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The Flash Flood Watch continues for * Portions of Illinois, southeast Iowa, and northeast Missouri, including the following areas, in Illinois, Bureau, Hancock, Henderson, Henry IL, McDonough, Mercer, Putnam, and Warren. In southeast Iowa, Des Moines and Lee. In northeast Missouri, Clark and Scotland. * Through Sunday morning * Rounds of rain and thunderstorms, some heavy, are expected across the watch area through Sunday morning. With the ground extremely moist from recent heavy rain, flash flooding will be possible. Locations that see rain repeatedly will be especially prone to flash flooding. * Excessive runoff may result in flooding of low-lying and flood prone locations. Small rivers, creeks and streams may rise out of their banks.
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Flash Flood Watch issued for Clark, Scotland by NWS

Effective: 2021-06-26 11:15:00 CDT Expires: 2021-06-27 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Clark; Scotland FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The Flash Flood Watch continues for * Portions of Illinois, southeast Iowa, and northeast Missouri, including the following areas, in Illinois, Bureau, Hancock, Henderson, Henry IL, McDonough, Mercer, Putnam, and Warren. In southeast Iowa, Des Moines and Lee. In northeast Missouri, Clark and Scotland. * Through Sunday morning * Rounds of rain and thunderstorms, some heavy, are expected across the watch area through Sunday morning. With the ground extremely moist from recent heavy rain, flash flooding will be possible. Locations that see rain repeatedly will be especially prone to flash flooding. * Excessive runoff may result in flooding of low-lying and flood prone locations. Small rivers, creeks and streams may rise out of their banks.
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Flash Flood Watch issued for Des Moines, Lee by NWS

Effective: 2021-06-26 03:24:00 CDT Expires: 2021-06-27 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Des Moines; Lee FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING The Flash Flood Watch is now in effect for * Portions of Illinois, southeast Iowa, and northeast Missouri, including the following areas, in Illinois, Bureau, Hancock, Henderson, Henry IL, McDonough, Mercer, Putnam, and Warren. In southeast Iowa, Des Moines and Lee. In northeast Missouri, Clark and Scotland. * Through Sunday morning * Rounds of rain and thunderstorms, some heavy, are expected across the watch area through Sunday morning. With the ground extremely moist from recent heavy rain, flash flooding will be possible. Locations that get hit repeatedly will be especially prone to flash flooding. * Excessive runoff may result in flooding of low-lying and flood prone locations. Small rivers, creeks and streams may rise out of their banks.