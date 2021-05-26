Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, Augusta, City of Alexandria by NWS
Effective: 2021-05-26 14:45:00 EDT Expires: 2021-05-26 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; Augusta; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Harrisonburg; City of Manassas; City of Manassas Park; City of Staunton; City of Waynesboro; City of Winchester; Clarke; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Frederick; Greene; Highland; King George; Loudoun; Madison; Nelson; Orange; Page; Prince William; Rappahannock; Rockingham; Shenandoah; Spotsylvania; Stafford; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 206 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE ACCOMACK ALBEMARLE ARLINGTON AUGUSTA CAROLINE CLARKE CULPEPER ESSEX FAIRFAX FAUQUIER FREDERICK GREENE HIGHLAND KING GEORGE LANCASTER LOUDOUN LOUISA MADISON NELSON NORTHUMBERLAND ORANGE PAGE PRINCE WILLIAM RAPPAHANNOCK RICHMOND ROCKINGHAM SHENANDOAH SPOTSYLVANIA STAFFORD WARREN WESTMORELAND VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE ALEXANDRIA CHARLOTTESVILLE FAIRFAX FALLS CHURCH FREDERICKSBURG HARRISONBURG MANASSAS MANASSAS PARK STAUNTON WAYNESBORO WINCHESTERalerts.weather.gov