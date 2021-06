Industry relocates here with 50 jobs

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Good investment property. Two for price of one. main house and house out back you can also turn into rental.<p><strong>For open house information, contact Linda Collins GRI,ABR,ARS,ASP, Premier Group Realty at 229-246-9837</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwU291dGh3ZXN0JTIwR2VvcmdpYSUyMEJvYXJkJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycyUyME1MUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1TV0dBQlItOTUyNiUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> A VIEW OF THE WATER from most every window in this 4200 sq. ft. custom built home on the Beautiful Flint River sitting on 10.4 acres with 530 ft of shore- line. You will have to see this home yourself to appreciate its design and the breathtaking views. Top quality throughout! Home has 3 bedrooms, 3.5 baths, beautiful wood floors, formal dining area, huge family room, cozy den with fireplace, office, screen porch, lots of storage, 4 car garage, 20 x 50 in-ground pool enclosed and so much more!!! Call to see this one of a kind property!!!<p><strong>For open house information, contact Gail Long, Premier Group Realty at 229-246-9837</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwU291dGh3ZXN0JTIwR2VvcmdpYSUyMEJvYXJkJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycyUyME1MUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1TV0dBQlItODQzOSUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Looking for something just outside city limits of Bainbridge? You need to check out this 4 bedroom, 2 bath mobile home with 2 storage buildings and fenced back yard on 1 acre. Well and septic tank, handicap ramp on back, fireplace, lots of large closets and storage. Home needs a little work. Call agent today to view this great deal.<p><strong>For open house information, contact Cathy McConnell, Premier Group Realty at 229-246-9837</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwU291dGh3ZXN0JTIwR2VvcmdpYSUyMEJvYXJkJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycyUyME1MUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1TV0dBQlItOTQ5NyUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Come and check out this cute 3 bed 2 bath home in a great neighborhood on a corner lot! The interior has been freshly painted just this week! Upon walking in the front door, you'll notice a nice vaulted ceiling as you enter the living room. This home has a split floor plan for added privacy. Outside you'll see a great fenced in back yard for hanging out or playing. This market is HOT, come and see today!<p><strong>For open house information, contact Hunter Bulger, Keller Williams Town & Country Realty at 850-201-4663</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwU291dGh3ZXN0JTIwR2VvcmdpYSUyMEJvYXJkJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycyUyME1MUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1TV0dBQlItOTY1MiUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate>