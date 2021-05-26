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Thistledown Results Wednesday May 26th, 2021

By The Associated Press
midfloridanewspapers.com
 3 days ago

7th-$25,000, Claiming, 3-Year-Olds & Up , Five and One Half Furlongs, Dirt, Cloudy. Fractional/Final Time: 22.420, 46.260, 59.080, 00.000, 00.000, 1:05.600. Scratched: Maximum Factor, Foxrun, Ahimelech. HorseWgtPPStrt1/43/8StrchFinJockeyWinPl.Sh.Odds. Machismo126636-15-hd3-½1-nkL. Gonzalez6.204.403.202.10. Gehrig125177-27-1½4-12-½J. Bracho4.003.003.40. Royal Blue Boy116462-12-12-1½3-hdL. Rivera4.806.90. Big Trip118251-1½1-11-hd4-3¾F. Salazar Becerra3.30. Highland Park Hero123384-13-15-25-1½R. Allen, Jr.7.60. Bowman118523-½4-hd6-1½6-¾D. Haldar25.30. Frontliner12474887-1½7-4¼A. Serpa11.10. The Cookie...

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#3 Year Olds Up#Gehrig125177 27#Equibase Company Llc#Exacta#Elliot Sullivan Winner#Trainer#Final Strides
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