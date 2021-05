Lithia Motors & Driveway Enters Las Vegas Market

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: UNICORN!!!! Charming 1 story in the heart of Green Valley on a 1-acre lot with mature palm trees, RV Parking, 33x37 Barn with 4 stalls, Tack Shed, detached 2 car garage with a workshop attached, a separately fenced in in-ground pool, circular driveway in front. Easy access to the freeway and close to the airport. Privacy with room to play.<p><strong>For open house information, contact Luis E Turcaz, Platinum R.E. Professionals at 702-616-9400</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JlYXRlciUyMExhcyUyMFZlZ2FzJTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJFQUxUT1JTJTI2JTIzMTc0JTNCJTJDJTIwSW5jLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLUdMVkFSTlYtMjI5MDY2MyUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> WATERFRONT HOME ON THE LAKE*BEAUTIFUL OVERSIZED CORNER LOT*A FEW STEPS AWAY FRONT PRIVATE LOADING BOAT DOC*LAKE ACTIVITIES*SPARKLING PRIVATE POOL & SPA W/ WATERFALL*HUGE BACKYARD W/ A COVERED PATIO PLUS STORAGE SHED*PERFECT BACKYARD DESIGN FOR ENTERTAINMENT EVENTS*BACKYARD PROVIDES BOTH SPACIOUS DECK & LARGE GRASS AREA*NEW CARPET & NEW WATER HEATER*BEDROOM & BATH DOWNSTAIRS*LOFT SEPARATES MASTER BEDROOM FROM OTHERS*MASTER BATH W/ OVERSIZED TUB, SHOWER & DOUBLE FIREPLACE IN BED/BATH*LARGE BUILT IN MASTER CLOSET W/ SHELVING* KITCHEN PROVIDES BREAKFAST BAR/COUNTER, GARDEN WINDOW, ISLAND, RECESSED LIGHTING, PANTRY, TILE COUNTERTOPS & TRAVERTINE FLOORING*LIVING ROOM IS SUNKEN W/ VAULTED CEILINGS*LARGE FAMILY ROOM W/ ENTERTAINMENT CENTER, SURROUND SOUND & WET BAR THAT IS PERFECT FOR ENTERTAINING*LARGE DEN/LOFT W/ DOUBLE DOORS*COMMUNITY PROVIDES PRIVATE BEACH FOR OWNERS W/ CLUBHOUSE EVENTS BY RESERVATION, BBQ AREA, COMMUNITY POOL, GUEST PARKING & BASKETBALL COURTS* ORIGINAL OWNERS*<p><strong>For open house information, contact Richard J Brenkus, Keller Williams Market Place at 702-939-0000</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JlYXRlciUyMExhcyUyMFZlZ2FzJTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJFQUxUT1JTJTI2JTIzMTc0JTNCJTJDJTIwSW5jLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLUdMVkFSTlYtMjI3NzAwNiUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Beautifully upgraded one of a kind home in a desirable community with no HOA, This single story has been freshly painted outside and inside with a modern cool two tone color scheme, white shaker cabinets, and quartz counter tops. Gorgeous kitchen with stainless-steel appliances, beautiful fireplace. Massive master suit, huge walk in master bathroom shower. Huge lot with lots of potential for RV parking and pool.<p><strong>For open house information, contact Sefedin Zenuni, Galindo Group Real Estate at 702-609-9624</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JlYXRlciUyMExhcyUyMFZlZ2FzJTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJFQUxUT1JTJTI2JTIzMTc0JTNCJTJDJTIwSW5jLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLUdMVkFSTlYtMjI4OTAyNCUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Welcome to Resort Style Living in the Desert in the Heart of Summerlin. This 2 bedroom, 2 FULL bath condo features an open and airy floor plan. kitchen boasts stainless steel appliances, a breakfast nook, and an island. This upstairs unit offers privacy and is in move-in condition. Unit recently painted, newer hot water heater, new trash disposal, and much much more. This is a real keeper and won't last long.<p><strong>For open house information, contact Tal Saparov, Realty ONE Group, Inc at 888-461-0101</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JlYXRlciUyMExhcyUyMFZlZ2FzJTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJFQUxUT1JTJTI2JTIzMTc0JTNCJTJDJTIwSW5jLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLUdMVkFSTlYtMjI4ODgxOCUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate>