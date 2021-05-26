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Lithia Motors & Driveway Enters Las Vegas Market

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 5 days ago

Cover picture for the article"We are thrilled to make a strategic entrance into the Las Vegas market with three of the four Hyundai points in the area, giving us a dominant presence with a dynamic growing brand," said Bryan DeBoer, president and CEO. "These franchises are matched perfectly with the local market demographics and further expand the reach and selection of our Driveway offerings by providing consumers transportation solutions wherever, whenever and however they desire."

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