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Accomack County, VA

Accomack County under severe thunderstorm watch until 10 p.m. Wednesday

By Sierra Jenkins, The Virginian-Pilot
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 3 days ago

The upper Eastern Shore is under a severe thunderstorm watch until 10 p.m. Wednesday, according to National Weather Service in Wakefield.

Accomack County could expect rainfall after sunset with possible scattered showers in the area before 8 p.m., meteorologist Mike Rusnak said.

Rusnak said the main concern is gusty winds up to 70 miles per hour. Wind speeds that high could potentially tear off roof shingles and blow down trees onto power lines.

Other potential threats include dime to quarter-size hail and frequent lightening.

Some areas under the weather advisory watch could see up to a half-inch of rainfall, Rusnak said.

The forecasted storm is expected to move offshore just before midnight.

Sierra Jenkins, 229-462-8896, sierra.jenkins@virginiamedia.com

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#Severe Thunderstorm Watch#National Weather Service#Thunderstorm#Wind Speeds#Extreme Weather#Storm#Tribune Content Agency#Llc#Gusty Winds#Rainfall#Sunset#Quarter Size Hail#Eastern Shore#Meteorologist Mike Rusnak#Roof Shingles#Trees#Visit Pilotonline Com#Subscribe
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Accomack County, VAweather.gov

Coastal Flood Statement issued for Accomack by NWS

Effective: 2021-05-09 22:00:00 EDT Expires: 2021-05-10 03:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Target Area: Accomack ELEVATED WATER LEVELS EXPECTED DURING HIGH TIDE TONIGHT * WHAT...One to two feet of inundation above ground level expected in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...In Maryland, Somerset and Wicomico Counties. In Virginia, Accomack County. * WHEN...From 10 PM this evening to 3 AM EDT Monday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. BISHOPS HEAD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.7 FT, MAJOR 4.2 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.1 FT, MODERATE 1.6 FT, MAJOR 2.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/01 AM 3.3 1.2 1.1 2 MINOR 10/02 PM 2.1 0.0 0.2 2 NONE 11/02 AM 2.0 -0.1 -0.2 2 NONE 11/02 PM 1.7 -0.4 -0.1 1 NONE 12/02 AM 2.2 0.1 0.0 2 NONE CRISFIELD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.3 FT, MODERATE 1.8 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/12 AM 3.3 1.1 1.3 2-3 NONE 10/12 PM 2.4 0.2 0.7 2 NONE 11/01 AM 2.1 -0.1 0.0 1-2 NONE 11/01 PM 1.9 -0.3 0.2 1-2 NONE 12/02 AM 2.6 0.4 0.4 2 NONE SAXIS VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 5.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/12 AM 4.4 2.9 1.8 2-3 NONE 10/12 PM 3.2 1.7 1.0 2 NONE 11/01 AM 2.8 1.3 0.1 1-2 NONE 11/01 PM 2.5 1.0 0.3 1-2 NONE 12/01 AM 3.2 1.7 0.5 1-2 NONE 12/01 PM 2.3 0.8 0.2 2 NONE
Accomack County, VAweather.gov

Special Weather Statement issued for Accomack by NWS

Effective: 2021-05-05 17:05:00 EDT Expires: 2021-05-05 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Accomack A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT EASTERN SOMERSET SOUTHEASTERN WICOMICO...WORCESTER AND NORTHERN ACCOMACK COUNTIES At 505 PM EDT, radar indicated strong thunderstorms were located along a line extending from near Parsonsburg to near Lawsonia. Movement was east at 35 mph. Wind gusts up to 50 mph are possible with these storms. Locations impacted include Pocomoke City, Princess Anne, Berlin, Snow Hill, Westover, Parsonsburg, Marion Station, Newark, Lawsonia, Cape Isle Of Wight, Ocean Pines, West Pocomoke, Pittsville, Willards, Saxis, Hallwood, Ocean City Municipality, Cokesbury, Wallops Island and Sanford. Strong wind gusts are possible with these storms. These wind gusts are capable of knocking down tree limbs, small or weakened trees, and blowing around trash cans, potted plants, lawn furniture, and other light outdoor objects. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service.
Hampton, VApilotonline.com

Severe thunderstorm watch issued for Hampton Roads

Hampton Roads is under a severe thunderstorm watch until 8 p.m. The National Weather Service in Wakefield issued a severe thunderstorm warning for Virginia Beach, Chesapeake and northeastern North Carolina until 8:15 p.m. The weather service extended a severe thunderstorm warning for Hampton, Newport News and Poquoson until 7:45 p.m.
Dinwiddie County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Dinwiddie, Prince George, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 17:43:00 EDT Expires: 2021-05-04 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Dinwiddie; Prince George; Sussex The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Prince George County in south central Virginia North central Sussex County in southeastern Virginia Southeastern Dinwiddie County in south central Virginia * Until 630 PM EDT. * At 543 PM EDT, a severe thunderstorm was located near McKenney, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * This severe thunderstorm will be near, Carson around 625 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Templeton, Reams and Prince George Golf. HAIL...0.75IN WIND...60MPH
Isle Of Wight County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Isle of Wight, James City, Southampton, Surry, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 18:12:00 EDT Expires: 2021-05-04 18:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Isle of Wight; James City; Southampton; Surry; Sussex The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Isle of Wight County in southeastern Virginia Northeastern Southampton County in southeastern Virginia Northeastern Sussex County in southeastern Virginia Surry County in southeastern Virginia South central James City County in southeastern Virginia * Until 645 PM EDT. * At 612 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Disputanta to 8 miles southeast of Sussex, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * Severe thunderstorms will be near, Waverly around 615 PM EDT. Wakefield and Ivor around 635 PM EDT. Surry around 640 PM EDT. Dendron, Scotland and Elberon around 645 PM EDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Booth Fork, Carsley, Pons, Chippokes State Park, Spring Grove, Bethel Church, Lumberton, Ellis Fork, Dory and Poolesville. HAIL...0.75IN WIND...60MPH
Dinwiddie County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Dinwiddie, Greensville, Southampton, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 17:35:00 EDT Expires: 2021-05-04 18:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Dinwiddie; Greensville; Southampton; Sussex The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for North central Greensville County in southeastern Virginia North central Southampton County in southeastern Virginia Sussex County in southeastern Virginia Southeastern Dinwiddie County in south central Virginia * Until 615 PM EDT. * At 535 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Purdy, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * This severe thunderstorm will be near, Jarratt around 540 PM EDT. Stony Creek around 555 PM EDT. Sussex around 605 PM EDT. Homeville around 615 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Gray, Newville, Booker, Yale, Fields Crossroads, Lumberton, Manry, Huske, Cowie Corner and Littleton. HAIL...0.88IN WIND...60MPH
Isle Of Wight County, VAweather.gov

Severe Weather Statement issued for Isle of Wight, James City, Southampton, Surry, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 18:09:00 EDT Expires: 2021-05-04 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Isle of Wight; James City; Southampton; Surry; Sussex A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 645 PM EDT FOR CENTRAL ISLE OF WIGHT...NORTHEASTERN SOUTHAMPTON...NORTHEASTERN SUSSEX...SURRY AND SOUTH CENTRAL JAMES CITY COUNTIES At 632 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Claremont to near Wakefield, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. These severe storms will be near Dendron and Scotland around 645 PM EDT. Elberon around 650 PM EDT. Surry around 655 PM EDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Booth Fork, Carsley, Pons, Chippokes State Park, Spring Grove, Bethel Church, Ellis Fork, Dory, Poolesville and Gwaltney Corner. HAIL...0.75IN WIND...60MPH
Greensville County, VAweather.gov

Special Weather Statement issued for Greensville, Southampton, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 13:50:00 EDT Expires: 2021-05-04 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Greensville; Southampton; Sussex A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT NORTHWESTERN NORTHAMPTON GREENSVILLE...SOUTHWESTERN SOUTHAMPTON...SOUTHWESTERN SUSSEX AND SOUTHERN BRUNSWICK COUNTIES AND THE CITY OF EMPORIA At 506 PM EDT, a strong thunderstorm was located over Brunswick, or 9 miles south of Lawrenceville, moving east at 35 mph. Wind gusts in excess of 40 mph and pea size hail are possible with this storm. Locations impacted include Roanoke Rapids, Emporia, Lawrenceville, Purdy, Dahlia, Brunswick, Gaston, Jarratt, Seaboard, Radium, Barley, Gasburg, Claresville, Green Plain, Branchville, Adams Grove, Grizzard, Gum Forks, Bufford Crossroads and Lanes Corner. Strong wind gusts are possible with this storm. These wind gusts are capable of knocking down tree limbs, small or weakened trees, and blowing around trash cans, potted plants, lawn furniture, and other light outdoor objects. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike more than 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service.
Dinwiddie County, VAweather.gov

Severe Weather Statement issued for Dinwiddie, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 18:09:00 EDT Expires: 2021-05-04 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Dinwiddie; Sussex THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHWESTERN PRINCE GEORGE NORTH CENTRAL SUSSEX AND SOUTHEASTERN DINWIDDIE COUNTIES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning has been cancelled. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 PM EDT for southeastern Virginia.
Gloucester County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for City of Chesapeake, City of Franklin, City of Hampton by NWS

Effective: 2021-05-04 18:09:00 EDT Expires: 2021-05-04 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: City of Chesapeake; City of Franklin; City of Hampton; City of Newport News; City of Norfolk; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Gloucester; Isle of Wight; James City; Lancaster; Mathews; Middlesex; New Kent; Northumberland; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 148 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN EAST CENTRAL VIRGINIA NEW KENT IN EASTERN VIRGINIA LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX NORTHUMBERLAND IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF BACONS CASTLE, BARHAM, BAVON, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BUSCH GARDENS, CENTERVILLE, CHESAPEAKE AIRPORT, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, COURTLAND, CROAKER, DEEP CREEK, EWELL, FENTRESS, FIVE FORKS, FRANKLIN, GLOUCESTER POINT, GREAT BRIDGE, GREENBRIER, GROVE, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HOG ISLAND GAME RESERVE, HUNTERDALE, IVOR, KILMARNOCK, LANCASTER, LEWISETTA, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEW POINT, NEW POINT COMFORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PEARY, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, QUINTON, SMITHFIELD, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, URBANNA, VIRGINIA BEACH, WAKEFIELD, WAVERLY, WILLIAMSBURG, AND YORKTOWN.
Accomack County, VAweather.gov

Wind Advisory issued for Accomack, Northampton by NWS

Effective: 2021-04-30 10:21:00 EDT Expires: 2021-05-01 01:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Accomack; Northampton WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM EDT SATURDAY * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...In Maryland, Maryland Beaches, Inland Worcester, Dorchester, Wicomico and Somerset Counties. In Virginia, Accomack County. * WHEN...From 10 AM this morning to 1 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
Accomack County, VAweather.gov

Special Weather Statement issued for Accomack, Northampton, Northumberland, Westmoreland by NWS

Effective: 2021-04-30 12:00:00 EDT Expires: 2021-04-30 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Accomack; Northampton; Northumberland; Westmoreland INCREASED FIRE DANGER FROM NOON TODAY THROUGH THIS EVENING Dry and breezy to windy conditions will develop later today across the Virginia Northern Neck and Eastern Shore. While around one tenth of an inch of rain fell in spots overnight, relative humidities are expected to drop to 25 to 35 percent by afternoon. In addition, west to northwest winds will increase to 15 to 20 mph, with gusts as high as 35 to 40 mph. This will produce favorable conditions for wildfires to ignite and spread. Relative humidity values will slowly rise tonight. Residents are urged to exercise caution handling any potential ignition source...including machinery... cigarettes...and matches. Be sure to properly discard all smoking materials. Any dry grasses and tree litter that ignite will have the potential to spread quickly. Virginia residents are reminded that open burning is prohibited before 4 pm each day through April 30th.
Amelia County, VAweather.gov

Red Flag Warning issued for Amelia, Brunswick, Caroline, Charles City, Chesapeake by NWS

Effective: 2021-04-30 12:00:00 EDT Expires: 2021-04-30 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Amelia; Brunswick; Caroline; Charles City; Chesapeake; Cumberland; Dinwiddie; Eastern Chesterfield (Including Col. Heights); Eastern Essex; Eastern Hanover; Eastern Henrico; Eastern King William; Eastern King and Queen; Eastern Louisa; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hampton, Poquoson; Isle of Wight; James City; Lancaster; Lunenburg; Mathews; Mecklenburg; Middlesex; New Kent; Newport News; Norfolk, Portsmouth; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Richmond; Southampton; Suffolk; Surry; Sussex; Virginia Beach; Western Chesterfield; Western Essex; Western Hanover; Western Henrico (Including the City of Richmond); Western King William; Western King and Queen; Western Louisa; York RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM EDT THIS EVENING FOR MUCH OF CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA The National Weather Service in Wakefield has issued a Red Flag Warning for Central and Eastern Virginia, which is in effect from noon today to 8 PM EDT this evening. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...Central and Eastern Virginia. * TIMING...From Noon through 8 PM this evening. * WINDS...West to northwest 15 to 20 mph with gusts up to 35 to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...20 to 25 percent. * TEMPERATURES...In the 70s. * IMPACTS...Critical fire weather conditions are likely to develop today, especially from early afternoon through the early evening hours. All outdoor burning is discouraged.