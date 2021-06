Detroit Lions Release Official 2021 Jersey Numbers

Here is a first look at the Detroit Lions’ 2021 jersey numbers.

*Note: Jersey numbers are still subject to change before the start of the NFL regular season.

#1 - CB Quinton Dunbar

#2- CB Mike Ford

#3 - P Jack Fox

#4 - K Randy Bullock

#5 - K Matthew Wright

#6 - WR Tyrell Williams

#8 - LB Jamie Collins Sr.

#10 - QB David Blough

#11 - WR Kalif Raymond

#12 - QB Tim Boyle

#13 - WR Victor Bolden

#14 - WR Amon-Ra St. Brown

#15 - WR Sage Surratt

#16 - QB Jared Goff

#17 - WR Damion Ratley

#18 - WR Geronimo Allison

#19 - WR Breshad Perriman

#21 - S Tracy Walker

#23 - CB Jeff Okudah

#24 - CB Amani Oruwariye

#25 - S Will Harris

#26 - CB Ifeatu Melifonwu

#27 - CB Alex Brown

#28 - RB Jermar Jefferson

#29 - CB Corn Elder

#30 - RB Jamaal Williams

#31 - S Dean Marlowe

#32 - RB D’Andre Swift

#33 - S Alijah Holder

#34 - LB Alex Anzalone

#35 - RB Rakeem Boyd

#36 - RB Dedrick Mills

#38 - S C.J. Moore

#39 - CB Jerry Jacobs

#40 - TE Jake Hausmann

#40 - DB Godwin Igwebuike

#41 - CB AJ Parker

#42 - S Jalen Elliott

#43 - S D’Angelo Amos

#43 - TE Charlie Taumoepeau

#44 - LB Jalen Reeves-Maybin

#45 - FB Jason Cabinda

#46 - FB Nick Bawden

#47 - LS Scott Daly

#47 - S Bobby Price

#48 - LS Don Muhlbach

#49 - TE Hunter Thedford

#50 - LB Shaun Dion Hamilton

#51 - LB Jahlani Tavai

#52- DE Robert McCray

#53 - DE Charles Harris

#54 - DT Alim McNeill

#55 - LB Derrick Barnes

#57 - LB Anthony Pittman

#58 - OT Penei Sewell

#59 - LB Tavante Beckett

#60 - OL Drake Jackson

#63 - C Evan Brown

#64 - G Evan Heim

#65 - OT Tyrell Crosby

#66 - OT Darri Paulo

#67 - OT Matt Nelson

#68 - OT Taylor Decker

#69 - DT John Atkins

#70 - OT Dan Skipper

#71 - OL Logan Stenberg

#72 - OL Halapoulivaati Vaitai

#73 - G Jonah Jackson

#75 - DT Levi Onwuzurike

#77 - C Frank Ragnow

#78 - OL Tommy Kraemer

#79 - DE Joel Heath

#80 - TE Darren Fells

#82 - WR Jonathan Adams

#83 - WR Javon McKinley

#84 - TE Alize Mack

#85 - WR Tom Kennedy

#86 - TE Hunter Bryant (reserve/NFI list)

#87 - WR Quintez Cephus

#88 - TE T.J. Hockenson

#89 - TE Brock Wright