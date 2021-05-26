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Early College at Guilford's 2021 graduates

greensboro.com
 17 days ago

The Early College at Guilford held graduation ceremonies at 8:30 a.m. Wednesday, May 26, at the Greensboro Coliseum Fieldhouse. Graduates: Paige Abbott, Caden Alford, Sarah Ali, Tulla Asokan, Rochan Bakthisaran, Elizabeth Bickel, Tara Bolmer, Katherine Brown, Sarah Cloutier, Trevor Craig, Samuel Gilmore, Rohan Gupta, Ellen Han, Lily Harris, Taha Haveliwala, Rowah Ibnaouf, Rahul Jakati, Nathan Johnson, Rithika Jonnalagadda, Shivani Karanth, Harris Khan, Emma Knapp, Sanvi Korsapathy, Anya Lawe, Grace Loftin, Julian Maycock, Alexander Miroshnichenko, Alma Mojica-Aburto, Maya Moore, Helen O'Connell, Hannah Oh, Salil Pai, Joshua Park, Sydney Partyka, Kaitlyn Pelikan, Ellen Schmidt, Abdullah Shahid, Arul Sharma, Kaci Shults, Sarvesh Somasundaram, Andrew Song, Audrey Toney, Jacob Vickers, Annie Vo, Lindsay Watson, Janice Wong, Yaw Yeboah, Zamiarra Rose Zarsona.

greensboro.com
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#Graduation Ceremonies#Guilford College#College Graduates#Alma College#The Early College
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