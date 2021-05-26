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Share Price Information for Ekf Diagnostics (EKF)

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 8 days ago

The following announcement from Trellus Health plc is being linked to the EKF ticker for information purposes only. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, NEW ZEALAND OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT. THE READER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE DISCLAIMER AT THE END OF THIS ANNOUNCMENT.

www.lse.co.uk
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