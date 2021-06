Check out the woodwork! Circa 1918 in Arkansas. $30,000

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: 2...yes, TWO for the price of 1 AND on 2.44 +/- acres!! There is such unlimited potential here. Located close to I-40, Hwy 70 and BOPFC. Do you need a place for a lot of hunters to rest and clean up? Looking for enough space for a LARGE family? Interested in a place for some sort of business? How about a shelter, group home, housing for seasonal farm-hands? What could you do or make here??<p><strong>For open house information, contact Mark Jarrett, ABC Realty at 870-587-3095</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwQ29vcGVyYXRpdmUlMjBBcmthbnNhcyUyMFJlYWx0b3JzJTIwTXVsdGlwbGUlMjBMaXN0aW5nJTIwU2VydmljZS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1DQVJNTFMtMjEwMDc3NTAlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Exclusive Agency! Hud case # 031-295367 sold as-is. All offers submitted thru www.hudhomestore.com, managed by www.chronossolutions.com. All agents please sign sheet located in kitchen. OWNER/OCCUPANT ONLY bidding period.<p><strong>For open house information, contact The Laughter Team, LAUGHTER REALTY, INC at 870-732-5200</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwQ3JpdHRlbmRlbiUyMENvdW50eSUyMEJvYXJkJTIwb2YlMjBSRUFMVE9SUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1DQ0JSQVItMzU5ODMlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Old Cotton Gin converted into a beautiful home in 2010. Open floor plan with outstanding design, materials, and amenities. Over 4,000 square feet with 3 bedroom, bonus room, Chiefs Kitchen, balcony terrace, downstairs master bedroom. This landmark building is stunning!!! Hunter Headquarters, Wedding Venue, Resturant, Bed and Breakfast for travelers moving through Arkansas, Store, Auction house, Two Acre RV parking, too many possibilities. This Home is only 3 miles south of I40 west of Forrest City.<p><strong>For open house information, contact Eric Camp, Mossy Oak Properties Cache River Land & Farm at 501-278-5330</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwQ29vcGVyYXRpdmUlMjBBcmthbnNhcyUyMFJlYWx0b3JzJTIwTXVsdGlwbGUlMjBMaXN0aW5nJTIwU2VydmljZS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1DQVJNTFMtMjAwMDM2OTclMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>