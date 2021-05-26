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Wakefield, VA

Memorial Day weekend in Hampton Roads looks a little cooler with a chance for rain

By Saleen Martin
Daily Press
 8 days ago

Cover picture for the articleLocals shouldn’t expect a pretty Memorial Day weekend, the National Weather Service in Wakefield said Wednesday afternoon. The heat will come to an end soon and showers and thunderstorms may be headed to Hampton Roads, particularly Wednesday night when a cold front comes through, meteorologist Mike Rusnak said. The risk...

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#Hampton Roads#Memorial Day Weekend#Cold Weather#Cold Front#Rain#Temperatures#Northeast North Carolina#Severe Thunderstorms#Unsettled Weather Pattern#Southern#Heat#Dip#Meteorologist Mike Rusnak#Surfers#Mass
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Severe thunderstorm watch issued for Hampton Roads

Hampton Roads is under a severe thunderstorm watch until 8 p.m. The National Weather Service in Wakefield issued a severe thunderstorm warning for Virginia Beach, Chesapeake and northeastern North Carolina until 8:15 p.m. The weather service extended a severe thunderstorm warning for Hampton, Newport News and Poquoson until 7:45 p.m.
Gloucester County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for City of Chesapeake, City of Franklin, City of Hampton by NWS

Effective: 2021-05-04 18:09:00 EDT Expires: 2021-05-04 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: City of Chesapeake; City of Franklin; City of Hampton; City of Newport News; City of Norfolk; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Gloucester; Isle of Wight; James City; Lancaster; Mathews; Middlesex; New Kent; Northumberland; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 148 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN EAST CENTRAL VIRGINIA NEW KENT IN EASTERN VIRGINIA LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX NORTHUMBERLAND IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF BACONS CASTLE, BARHAM, BAVON, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BUSCH GARDENS, CENTERVILLE, CHESAPEAKE AIRPORT, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, COURTLAND, CROAKER, DEEP CREEK, EWELL, FENTRESS, FIVE FORKS, FRANKLIN, GLOUCESTER POINT, GREAT BRIDGE, GREENBRIER, GROVE, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HOG ISLAND GAME RESERVE, HUNTERDALE, IVOR, KILMARNOCK, LANCASTER, LEWISETTA, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEW POINT, NEW POINT COMFORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PEARY, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, QUINTON, SMITHFIELD, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, URBANNA, VIRGINIA BEACH, WAKEFIELD, WAVERLY, WILLIAMSBURG, AND YORKTOWN.
Isle Of Wight County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Isle of Wight, James City, Southampton, Surry, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 18:12:00 EDT Expires: 2021-05-04 18:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Isle of Wight; James City; Southampton; Surry; Sussex The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Isle of Wight County in southeastern Virginia Northeastern Southampton County in southeastern Virginia Northeastern Sussex County in southeastern Virginia Surry County in southeastern Virginia South central James City County in southeastern Virginia * Until 645 PM EDT. * At 612 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Disputanta to 8 miles southeast of Sussex, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * Severe thunderstorms will be near, Waverly around 615 PM EDT. Wakefield and Ivor around 635 PM EDT. Surry around 640 PM EDT. Dendron, Scotland and Elberon around 645 PM EDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Booth Fork, Carsley, Pons, Chippokes State Park, Spring Grove, Bethel Church, Lumberton, Ellis Fork, Dory and Poolesville. HAIL...0.75IN WIND...60MPH
Brunswick County, VAweather.gov

Special Weather Statement issued for Brunswick, Greensville, Southampton, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 13:50:00 EDT Expires: 2021-05-04 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Brunswick; Greensville; Southampton; Sussex A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT NORTHWESTERN NORTHAMPTON GREENSVILLE...SOUTHWESTERN SOUTHAMPTON...SOUTHWESTERN SUSSEX AND SOUTHERN BRUNSWICK COUNTIES AND THE CITY OF EMPORIA At 506 PM EDT, a strong thunderstorm was located over Brunswick, or 9 miles south of Lawrenceville, moving east at 35 mph. Wind gusts in excess of 40 mph and pea size hail are possible with this storm. Locations impacted include Roanoke Rapids, Emporia, Lawrenceville, Purdy, Dahlia, Brunswick, Gaston, Jarratt, Seaboard, Radium, Barley, Gasburg, Claresville, Green Plain, Branchville, Adams Grove, Grizzard, Gum Forks, Bufford Crossroads and Lanes Corner. Strong wind gusts are possible with this storm. These wind gusts are capable of knocking down tree limbs, small or weakened trees, and blowing around trash cans, potted plants, lawn furniture, and other light outdoor objects. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike more than 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service.
Dinwiddie County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Dinwiddie, Greensville, Southampton, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 17:35:00 EDT Expires: 2021-05-04 18:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Dinwiddie; Greensville; Southampton; Sussex The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for North central Greensville County in southeastern Virginia North central Southampton County in southeastern Virginia Sussex County in southeastern Virginia Southeastern Dinwiddie County in south central Virginia * Until 615 PM EDT. * At 535 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Purdy, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * This severe thunderstorm will be near, Jarratt around 540 PM EDT. Stony Creek around 555 PM EDT. Sussex around 605 PM EDT. Homeville around 615 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Gray, Newville, Booker, Yale, Fields Crossroads, Lumberton, Manry, Huske, Cowie Corner and Littleton. HAIL...0.88IN WIND...60MPH
Dinwiddie County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Dinwiddie, Prince George, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 17:43:00 EDT Expires: 2021-05-04 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Dinwiddie; Prince George; Sussex The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Prince George County in south central Virginia North central Sussex County in southeastern Virginia Southeastern Dinwiddie County in south central Virginia * Until 630 PM EDT. * At 543 PM EDT, a severe thunderstorm was located near McKenney, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * This severe thunderstorm will be near, Carson around 625 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Templeton, Reams and Prince George Golf. HAIL...0.75IN WIND...60MPH
Isle Of Wight County, VAweather.gov

Severe Weather Statement issued for Isle of Wight, James City, Southampton, Surry, Sussex by NWS

Effective: 2021-05-04 18:09:00 EDT Expires: 2021-05-04 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Isle of Wight; James City; Southampton; Surry; Sussex A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 645 PM EDT FOR CENTRAL ISLE OF WIGHT...NORTHEASTERN SOUTHAMPTON...NORTHEASTERN SUSSEX...SURRY AND SOUTH CENTRAL JAMES CITY COUNTIES At 632 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Claremont to near Wakefield, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. These severe storms will be near Dendron and Scotland around 645 PM EDT. Elberon around 650 PM EDT. Surry around 655 PM EDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Booth Fork, Carsley, Pons, Chippokes State Park, Spring Grove, Bethel Church, Ellis Fork, Dory, Poolesville and Gwaltney Corner. HAIL...0.75IN WIND...60MPH