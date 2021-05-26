Cancel
CreatorsPublishersAdvertisers
View more in
Environment

Severe thunderstorm watch until 8 p.m.

Scranton Times
 8 days ago

Cover picture for the articleThe National Weather Service has issued a severe thunderstorm watch until 8 p.m. for the following locations. See the latest forecast here. Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Bradford, Butler, Cambria, Cameron, Centre, Clarion, Clearfield, Clinton, Columbia, Crawford, Cumberland, Dauphin, Elk, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Luzerne, Lycoming, Mckean, Mercer, Mifflin, Montour, Northumberland, Perry, Pike, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming, and York.

www.thetimes-tribune.com
RELATED LOCAL CHANNELS
State
Pennsylvania State
State
Indiana State
State
Wyoming State
IN THIS ARTICLE
#Thunderstorms#Severe Thunderstorm Watch#West Wind#Extreme Weather#Dauphin Elk#Northwest#Franklin#Armstrong#Bedford#Snyder#Union#Mercer#Showers#Precipitation#Damaging Winds#Hail#Fayette#Lackawanna#Venango#Lycoming
YOU MAY ALSO LIKE
News Break
Weather
News Break
Environment
News Break
NWS
Related
Lancaster County, PALancaster Online

Severe thunderstorm watch issued for Lancaster County

A severe thunderstorm watch is in effect for Lancaster County until 9 p.m. Thursday, according to the National Weather Service in State College. Scattered storms are expected to begin mainly after 3 p.m., and some storms could be severe with gusty winds of up to 50 mph, according to NWS. Isolated flooding is also possible, especially in poor drainage areas and urban corridors.
Environmentweather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for District of Columbia by NWS

Effective: 2021-06-03 14:45:00 EDT Expires: 2021-06-03 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: District of Columbia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 234 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS DC . DISTRICT OF COLUMBIA COUNTIES INCLUDED ARE DISTRICT OF COLUMBIA
EnvironmentInside Nova

Severe thunderstorm watch issued through this evening

The National Weather Service has issued a severe thunderstorm watch for the D.C. area through 9 p.m. for storms that may produce damaging winds, lightning and isolated tornadoes. Wind gusts up to 60 mph are the main threat, with flash flooding and isolated tornadoes possible. Forecasters say there will be...
Environmentweather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for District of Columbia by NWS

Effective: 2021-06-03 17:30:00 EDT Expires: 2021-06-03 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: District of Columbia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 234 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL FREDERICK IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA CITY OF FREDERICKSBURG KING GEORGE ORANGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM STAFFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CULPEPER, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICK, FREDERICKSBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GORDONSVILLE, GREENBELT, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, LEXINGTON PARK, LUSBY, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, ORANGE, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WARRENTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
Environmentcityoflaurel.org

Severe Thunderstorm Warning In Effect until 6:45pm, June 3rd

A Severe Thunderstorm Warning has been issued for our area until 6:45pm, June 3, 2021. HAZARD...60 mph wind gusts. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles.
Environmentweather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for District of Columbia by NWS

Effective: 2021-06-03 18:19:00 EDT Expires: 2021-06-03 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: District of Columbia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 234 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA CITY OF FREDERICKSBURG KING GEORGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK FAIRFAX PRINCE WILLIAM STAFFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEXINGTON PARK, LUSBY, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WASHINGTON, AND WOODBRIDGE.
Carroll County, MDwfmd.com

Severe Thunderstorm Warning For Southeastern Frederick County Until 4:30 PM

The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for... South central Carroll County in north central Maryland... Northwestern Howard County in central Maryland... Northeastern Montgomery County in central Maryland... Southeastern Frederick County in north central Maryland... * Until 430 PM EDT. * At 347 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Damascus, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include... Columbia, Germantown, Damascus, Eldersburg, Mount Airy, Sykesville, Green Valley, Clarksburg, Monrovia, Laytonsville, Clarksville, West Friendship, Winfield, Lisbon, Glenwood, Dayton, Gaither, Watersville, Poplar Springs and Roxbury Mills. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building.
Pennsylvania StatePosted by
PennLive.com

Severe thunderstorm watch issued for 19 Pa. counties

The National Weather Service has issued a severe thunderstorm watch that includes 19 counties in Pennsylvania. The severe thunderstorm watch is in effect until 9 p.m. Thursday. The 19 counties include Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Cumberland, Dauphin, Delaware, Franklin, Lancaster, Lebanon, Lehigh, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Schuylkill and...
Frederick County, MDwfmd.com

Severe Thunderstorm Warning For Southern Frederick County Until 5:30 PM

The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for... West central Montgomery County in central Maryland... Southern Frederick County in north central Maryland... Northeastern Loudoun County in northern Virginia... * Until 530 PM EDT. * At 454 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Point Of Rocks to near Leesburg to near Oatlands, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include... Germantown, Leesburg, Lansdowne, Lowes Island, Poolesville, Ashburn, Great Falls, Countryside, Boyds, Clarksburg, Darnestown, Belmont, Barnesville, Paeonian Springs, Waterford, Lucketts, Dickerson, Beallsville, Dawsonville and Tuscarora. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building.
Baltimore, MDPosted by
The Southern Maryland Chronicle

Thunderstorm Watch in Effect Until 9 p.m. Tonight

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 234 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDTFOR THE FOLLOWING LOCATIONS MARYLAND COUNTIES INCLUDED ARE ANNE ARUNDEL BALTIMORE CALVERT CAROLINE CARROLL CECIL CHARLES DORCHESTER FREDERICK HARFORD HOWARD KENT MONTGOMERY PRINCE GEORGES QUEEN ANNE`S SOMERSET ST. MARYS TALBOT WASHINGTON WICOMICO WORCESTER MARYLAND INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BALTIMORE CITY The post Thunderstorm Watch in Effect Until 9 p.m. Tonight appeared first on The Southern Maryland Chronicle.
Nottingham, MDNottingham MD

Flash Flood Watch issued for Nottingham area on Thursday

NOTTINGHAM, MD—The National Weather Service has issued a Flash Flood Watch for the Nottingham area on Thursday. The watch will be in effect from 3 p.m. through the evening hours. Showers and thunderstorms are expected Thursday afternoon and evening. Rainfall amounts will average around a 1/2-inch, but locally higher amounts...
Arlington County, VAarlnow.com

Severe Thunderstorm Watch Issued for Arlington

Arlington County and the D.C. area is under a Severe Thunderstorm Watch tonight. The watch is in effect until 9 p.m. Forecasters say strong storms packing quarter-sized hail and strong winds are possible. “The main threat is damaging wind gusts, though a tornado cannot be ruled out,” the National Weather...
Baltimore, MDNottingham MD

Severe Thunderstorm Watch issued for Baltimore area

NOTTINGHAM, MD—The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for the Baltimore area. The watch is in effect for Baltimore County and Baltimore City from 2:45 p.m. until 9:00 p.m. on Thursday. Scattered to numerous showers and thunderstorms are forecast Thursday afternoon and evening. Some of the storms...
EnvironmentWTOP

Storms spell damaging wind, flood risk in DC region’s Thursday forecast

Hope you didn’t let recent cool weather fool you: Summer is just around the corner, and the D.C. region is eyeing another severe weather outbreak Thursday afternoon. Warm and humid air is back after an unseasonably chilly start to the week. Throw afternoon sunshine into the mix and all the ingredients are there for thunderstorms to impact the region from Thursday afternoon to late evening, with a risk of damaging winds, small hail and flash flooding.
Syracuse, NYnewyorkupstate.com

‘Torrential rainfall,’ flash flooding possible in Upstate NY thunderstorms today

Syracuse, N.Y. -- A storm system will sweep across Upstate New York today, potentially dropping enough rain to cause flash flooding. The heaviest rain is expected from Central New York to the Mohawk Valley, where up to 1.5 inches is forecast through Friday afternoon. Thunderstorms are most likely this afternoon, and some could bring strong winds and hail.