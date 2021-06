Wheel House for May 26

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Spacious Home with Many Updates! This nice home has 3 bedrooms, 2 baths, updated bathroom rooms that were completed 2020 for one and the other bath updated approximately 5 years ago. The water heater, stainless dishwasher, sheetrock replaced, interior and exterior doors changed and fresh paint were updated within the past 3+/- years. Don't Miss This One! Listed Under Recent Appraised Value! Schedule Your Appointment Today with Calyn Welch @ 985-518-3091<p><strong>For open house information, contact Calyn Welch, Simon Real Estate, LLC at 985-395-7878</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTXklMjBTdGF0ZSUyME1MUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1OWVNNTFMtMTA5NjY3ODglMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Ready for a Renovation Loan? Call Today! This spacious home could be a nice remodel with 2 or 3 bedrooms, 2 full baths, living, dining, den or 3rd bedroom, laundry room, 1 carport and storage shed. Why Pay Rent! Own Your Own Today with a Renovation Loan Available to Qualified Buyers! Call Calyn Welch @ 985-518-3091 For Details and Viewings!<p><strong>For open house information, contact Calyn Welch, Simon Real Estate, LLC at 985-395-7878</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTXklMjBTdGF0ZSUyME1MUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1OWVNNTFMtMTA5NzE0ODElMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> MOTIVATED SELLER!! NEW LIST PRICE: $145,900.00 This immaculate home has 2378 sq/ft living area, and is "Ready To Move In" ! It is located on a corner lot ,which allows for rear access and extra parking. The wide open floor plan offers a large living room with laminate floors, an inviting dining room with bay window seating, a vaulted ceiling, and open kitchen with snack bar and pantry. It has 3 bedrooms, 2 baths, office / 4th bedroom, and a large game room with bar - perfect for entertaining. Other features include a peaceful screend-in patio and 2 outside decks. Storage is no problem with a floored attic, walk in closets , large workshop ( 12 x 24) ,additional metal building and other outside storage. This home is also wired for a generator with lockable transfer switch. Don't miss out on this one.!! Call now for a showing !<p><strong>For open house information, contact Diane McCann, St. Mary Realty Co. at 985-395-2631</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTXklMjBTdGF0ZSUyME1MUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1OWVNNTFMtMTA2NTAwMzglMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Attention Home Buyer! Attention Investors! Priced at Recent Appraised Value! Don't Let This Home Get Away! Make this Cottage Style Home Yours Today and Add Your Special Touch! Many great features in this 2 bed, 1.5 bath that includes vinyl siding, central air/heat 2019+/-, spacious rear patio, and rear yard access to the fenced-in backyard. Motivated Seller! Schedule Your Viewing Today! Call Calyn Welch @ 985-518-3091<p><strong>For open house information, contact Calyn Welch, Simon Real Estate, LLC at 985-395-7878</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTXklMjBTdGF0ZSUyME1MUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1OWVNNTFMtMTA5Njg4NTYlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>