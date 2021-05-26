PUBLIC NOTICE OF INTENT TO MODIFY A WISCONSIN POLLUTANT DISCHARGE ELIMINATION SYSTEM
STATE OF WISCONSIN DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES. PUBLIC NOTICE OF INTENT TO MODIFY A WISCONSIN POLLUTANT DISCHARGE ELIMINATION SYSTEM (WPDES) PERMIT No.WI-0039039-09-1 FOR THE COMPLETE PUBLIC NOTICE AND DETAILS GO TO THE WEB LINK: http://dnr.wi.gov/topic/wastewater/PublicNotices.html. Permittee: Burnett Dairy Cooperative, 11631 State Hwy 70, Grantsburg, WI, 54840. Facility Where Discharge Occurs:...www.burnettcountysentinel.com