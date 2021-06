Parts of Laramie County saw a lot of rain last night, but the area should be able to dry out a bit before anything else falls. PUBLIC INFORMATION STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHEYENNE WY 851 AM MDT WED JUN 9 2021 ...HAIL REPORTS... LOCATION SIZE TIME/DATE LAT/LON 2 ENE WARREN AF BASE 1.50 IN 0715 PM 06/08 41.16N/104.83W 1 NE LANCE CREEK 1.00 IN 0835 PM 06/08 43.03N/104.62W 2 SE WARREN AF BASE 1.00 IN 0649 PM 06/08 41.14N/104.84W 8 SW HILLSDALE 1.00 IN 0739 PM 06/08 41.15N/104.60W 5 ENE CHEYENNE 1.00 IN 0740 PM 06/08 41.18N/104.70W 3 NE CHEYENNE 1.00 IN 0740 PM 06/08 41.18N/104.75W PINE BLUFFS 1.00 IN 1026 PM 06/08 41.18N/104.07W 2 E CHEYENNE 0.70 IN 0725 PM 06/08 41.15N/104.75W 1 NE CHEYENNE 0.70 IN 0735 PM 06/08 41.16N/104.78W 2 NW SOUTH GREELEY HIGH 0.70 IN 0833 PM 06/08 41.12N/104.83W 1 N FOX FARM-COLLEGE 0.70 IN 0929 PM 06/08 41.12N/104.79W 3 E CHEYENNE 0.50 IN 0719 PM 06/08 41.15N/104.74W 3 E CHEYENNE 0.50 IN 0754 PM 06/08 41.15N/104.74W 2 E CHEYENNE 0.25 IN 0715 PM 06/08 41.15N/104.76W ...HIGHEST WIND REPORTS... LOCATION SPEED TIME/DATE LAT/LON 9.7 E CHEYENNE (WYDOT) 67 MPH 0736 PM 06/08 41.16N/104.61W 8 SW HILLSDALE 60 MPH 0742 PM 06/08 41.15N/104.60W 6 S ALBIN 56 MPH 1028 PM 06/08 41.33N/104.11W 5 SSW BURNS 55 MPH 0827 PM 06/08 41.12N/104.38W ...PRECIPITATION REPORTS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE LAT/LON CHEYENNE WFO 2.33 IN 0500 AM 06/09 41.15N/104.81W CHEYENNE 0.8 NW 2.33 IN 0600 AM 06/09 41.15N/104.81W CHEYENNE 2.2 NNE 2.16 IN 0800 AM 06/09 41.17N/104.77W CHEYENNE 1.8 W 2.07 IN 0600 AM 06/09 41.15N/104.83W CHEYENNE 1.0 NNW 2.07 IN 0700 AM 06/09 41.15N/104.82W CHEYENNE 2.0 ENE 2.06 IN 0600 AM 06/09 41.16N/104.76W CHEYENNE 0.2 SE 2.03 IN 0800 AM 06/09 41.14N/104.79W CHEYENNE 2.3 W 2.02 IN 0800 AM 06/09 41.14N/104.84W CHEYENNE AIRPORT - CYS 2.01 IN 0753 AM 06/09 41.15N/104.80W FE WARREN AFB - FEW 1.86 IN 1058 PM 06/08 41.13N/104.87W CHEYENNE 4.0 N 1.62 IN 0700 AM 06/09 41.20N/104.79W LARAMIE 1.6 ENE 1.49 IN 0647 AM 06/09 41.32N/105.55W CHEYENNE 2.0 E 1.31 IN 0700 AM 06/09 41.14N/104.75W CHEYENNE 3.2 NNE 1.30 IN 0530 AM 06/09 41.19N/104.77W CHEYENNE 4.8 ENE 1.30 IN 0800 AM 06/09 41.16N/104.73W CHEYENNE 5.4 NE 1.26 IN 0700 AM 06/09 41.20N/104.72W 2.0 SE WARREN AF BASE 1.21 IN 0815 AM 06/09 41.13N/104.83W CHEYENNE 1.07 IN 0829 AM 06/09 41.16N/104.70W BUSHNELL 3.02 E 0.95 IN 0700 AM 06/09 41.23N/103.83W CHEYENNE 9.9 E 0.94 IN 0700 AM 06/09 41.17N/104.60W CHEYENNE 9.6 E 0.92 IN 0700 AM 06/09 41.16N/104.61W CHEYENNE 6.0 N 0.78 IN 0530 AM 06/09 41.23N/104.77W CHEYENNE 7.4 N 0.72 IN 0700 AM 06/09 41.25N/104.77W OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING EQUIPMENT AND EXPOSURES. WE THANK ALL VOLUNTEER WEATHER OBSERVERS FOR THEIR DEDICATION. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL.