Alexander Will Lead iHeartMedia Minneapolis

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Move in ready! 2021 freshly painted throughout, newer windows, 2018 furnace. 2021 SS refrigerator, new lighting and new carpet. Home updated in 2005, has central A/C, white trim, large back deck, front deck, foyer and mudroom w/ slate flooring, great french doors from dining to deck. See supplement for full list of updates.<p><strong>For open house information, contact Kathryn Manion, Realty Group LLC at 952-222-3939</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlJTIwb2YlMjBNaW5uZXNvdGElMjAlNUJOb3J0aFN0YXJNTFMlNUQuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtUk1MU01OLTU3NDI4MzMlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Beautifully finished and very well maintained 3rd floor condo overlooking private, wooded area. This lovely home features 2 bedrooms plus den, master suite, 2nd full bath, heated underground parking, excellent location, close to restaurants, shopping, scenic trails for bilking/hiking, community room with kitchen, exercise room, storage locker across the hall from unit plus storage cage. Move in and Enjoy!<p><strong>For open house information, contact Jody Kvarnlov, Realty Executives Results at 651-365-0230</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlJTIwb2YlMjBNaW5uZXNvdGElMjAlNUJOb3J0aFN0YXJNTFMlNUQuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtUk1MU01OLTU3MjY5MTElMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Welcome home to 5 4 6 4 K I N G S C I R C L E! Beautifully maintained, one owner home with extra large.28 acre corner lot! From the three stall garage, to the cozy main floor living room with gas fireplace and the private master bedroom with ensuite FULL bath, you will love the details that this home has to offer! Kitchen provides ample counter space and cabinets, with a walk-in pantry. New carpet on mainfloor and a fresh coat of paint everywhere, this home is move-in ready and perfect for all your summer out door gatherings, make this home yours and schedule your tour today!<p><strong>For open house information, contact Maura Brickles, Bridge Realty, LLC at 952-368-0021</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlJTIwb2YlMjBNaW5uZXNvdGElMjAlNUJOb3J0aFN0YXJNTFMlNUQuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtUk1MU01OLTU3NDk3MzclMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> INCREADIBLY STUNNING - This one won't last long! New windows, new kitchen, new roof, new appliances, new flooring, new paint, new furnace, new, new, new!! This house was completely redone so the plumbing , furnace and electrical is all brand new to code and inspected/passed by the city. Very private back yard with lots of potential. Less than 5 minutes from downtown St. Paul.<p><strong>For open house information, contact Lynne Peterson, Bridge Realty, LLC at 952-368-0021</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlJTIwb2YlMjBNaW5uZXNvdGElMjAlNUJOb3J0aFN0YXJNTFMlNUQuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtUk1MU01OLTU3NTQ4NzElMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>