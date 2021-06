Trees in the Ozarks struggling to catch up to the season

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: 4 BD/2.5 BA Contemporary 2 story house with an attached 2 car garage and 2 car detached garage/workshop. All bedrooms are upstairs along with 2 full bathrooms. On the main level is a 1/2 bath, Living room, Family room, Utility room and Kitchen with a breakfast bar, wall oven, electric cook top, dishwasher, refrigerator and microwave. Lots of storage throughout. Heat pump provides comfort year round. Close to town.<p><strong>For open house information, contact Neal Nissen, Ozark Kountry Realty, Real Estate & Auctioneering at 417-256-5729</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwU291dGhlcm4lMjBNaXNzb3VyaSUyMFJlZ2lvbmFsJTIwTUxTJTJDJTIwTExDJTIwJTI4U09NTyUyOS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HU0JPUk1PLTYwMTc1NTc1JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Lot/Home - $165,000.00 - This very good condition, spacious home, is located on nice corner lot. 4 bedrooms, 3 baths, large great room with fireplace, including, full partial finished basement with 2 car garage. Covered front porch & covered back deck. Amenities, 3 heating sources- includes out side wood furnace which heats the water, end of street location, & storage shed. Must See!<p><strong>For open house information, contact DORIS J. HARRIS, SELECT REAL ESTATE SERVICES at 417-255-0363</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwU291dGhlcm4lMjBNaXNzb3VyaSUyMFJlZ2lvbmFsJTIwTUxTJTJDJTIwTExDJTIwJTI4U09NTyUyOS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HU0JPUk1PLTYwMTc1Njg0JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> INVESTOR SPECIAL! Try your hand at this darling 2 bedroom 1 bath bungalow fixer-upper just ready for your renovations. Home has great potential and sits on a nice size lot with a great fenced backyard. Partial Basement for Storage and Utilities. This property is only minutes from the campus at The University of Missouri and walking distance to The Square making it a prime location for a rental property. Conveniently located near Highway 63, restaurants, shopping and parks! Property is being sold AS-IS. Don't miss this investment property that is sure to produce rental income for years!<p><strong>For open house information, contact Darron Combs, Century 21 Combs & Associates at 417-264-7000</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwU291dGhlcm4lMjBNaXNzb3VyaSUyMFJlZ2lvbmFsJTIwTUxTJTJDJTIwTExDJTIwJTI4U09NTyUyOS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HU0JPUk1PLTYwMTg1ODcwJTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Take a look at this charming 3 bedroom, 2 bath ranch on 11.54 acres m/l in Fairview School District. Your family will enjoy the freshly updated kitchen and the private view from the back deck! CH&A plus outdoor wood burning furnace. Full unfinished walkout basement has overhead garage door; plumbed for 3rd bath, gives lots of possibilities for extra space. Don't miss this one!!<p><strong>For open house information, contact Dedra Lonon, RE/MAX Connection at 417-257-7005</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwU291dGhlcm4lMjBNaXNzb3VyaSUyMFJlZ2lvbmFsJTIwTUxTJTJDJTIwTExDJTIwJTI4U09NTyUyOS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HU0JPUk1PLTYwMTgyODk0JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate>