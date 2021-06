Virginia Beach Weather Forecast

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Live like on vacation year round with direct bold views of the Chesapeake Bay. Beach access. 24 hour courtesy desk. All utilities included in condo fee. New pool deck/tennis court being installed. Covered parking in garage. Bike room, exercise rooms with saunas, library, pool table room and workshop, party room for entertaining, with full kitchen. Double heavy duty sliding doors to balcony. Breathtaking sunsets. Direct beach access on new walkway. Walk in shower in larger bedroom. Storage space in hallway and in covered garage. Corian countertops and solid wood cabinets in kitchen. Short distance to fine dining and entertainment. COME CHECK OUT THIS WELL MAINTAINED 4 BED AND 2 BATH RANCH THAT IS ON A LARGE CORNER LOT WITH A ONE CAR DETACHED GARAGE THAT ALSO HAS A CARPORT. MOVE IN READY! ROOF IS APPROX. 6 YEARS OLD. ENJOY THE EVENINGS SITTING ON THE FRONT PORCH OR THE DECK. HOME IS CLOSE TO MILITARY BASES, SHOPPING AND SO MUCH MORE. Washer, dryer and dishwasher all convey and are as is.

Welcome to 106 65th Street Unit B at the North End of Virginia Beach. This home offers a beach side sanctuary with a private courtyard, updated bathrooms, open bright living area with an abundance of outdoor spaces. The three bedrooms are located on the first floor. The oversized primary has direct access to the private courtyard and a breathtaking renovated primary bathroom. The quest rooms share a hall bathroom which is also renovated in a luxurious classic style. Fiber cement siding. This home offers easy access to the ocean front without crossing busy Atlantic Avenue. Perfect for year round or second home.

This home is a must-see! Are you looking for an Awesome home with NO HOA?!?! Here it is! Newly built in 2018, this model is upgraded with all the bells and whistles, including granite countertops in the kitchen and bathrooms. This home also has a huge kitchen with custom soft close cabinets. Not to mention a full Stainless Steel Appliance package. Hardwood Laminate flooring throughout the first floor, and carpet on the second. Oversized attic space w/ ample room for storage. Close to Hwy 64 & 464, and a stone's throw away from downtown Norfolk and Military Bases. Don't miss this opportunity, Come see it today! 