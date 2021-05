‘Builders are reluctant to sign sales contracts for houses’: High prices erode new home sales

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Beautiful, low maintenance 2 story town home with 2 car attached garage in the City of Hayward. Close to parks, schools, hospital, and shopping. New flooring, paint and appliances included. Spacious rooms, quality solid wood trim, walk-in pantry, walk-in master closet, plus a double sink vanity in master. Private back yard for grilling with a stamped concrete patio. Handy garage entrance comes right into the pantry/kitchen area.<p><strong>For open house information, contact Lori Allard, Area North Realty Inc at 715-634-3522</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTm9ydGh3ZXN0ZXJuJTIwV2lzY29uc2luJTIwTXVsdGlwbGUlMjBMaXN0aW5nJTIwU2VydmljZS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1SQU5XV0ktMTU1MzkzMiUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> This is the one! Riverfront home in a park like setting on the Couderay River! 3 bedroom, 3 bath home is located on a quiet dead end road is within walking distance to a 9-hole golf course with direct access to the Tuscobia ATV and snowmobile trails. A large deck offers Southernly views of the river with 175 ft. of frontage-known for its small mouth bass and walleye fishing. Features include in-floor heat, freestanding wood stove, walk-out basement, an open concept kitchen/dining room, cozy living room, master suite, and main floor laundry. Outdoors features cedar siding, blacktopped driveway lined with apple and maple trees, along with a 3 car detached garage and a garden shed.<p><strong>For open house information, contact Heidi Kringle, Northwest Wisconsin Realty Team, LLC at 715-865-2315</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTm9ydGh3ZXN0ZXJuJTIwV2lzY29uc2luJTIwTXVsdGlwbGUlMjBMaXN0aW5nJTIwU2VydmljZS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1SQU5XV0ktMTU1MzM2MiUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Beautiful log sided 4 BR, 2 BA year round condo on quiet Teal Lake. This unit offers ample privacy and the unique layout provides abundant space for family and friends. Property shares 900 ft of frontage for swimming and boating. Come enjoy today!<p><strong>For open house information, contact Ty Wiley, Area North Realty Inc at 715-634-3522</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTm9ydGh3ZXN0ZXJuJTIwV2lzY29uc2luJTIwTXVsdGlwbGUlMjBMaXN0aW5nJTIwU2VydmljZS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1SQU5XV0ktMTU0NTEwNSUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Great home on private lot! New foundation in 2000,and a complete remodel in the mid 2000's. New well 200' deep in 2004. Walkout and large deck. Check out 30x60 garage with 100amp electric, 3 floor drains, water, in floor heat is ready to be hooked up. Upstairs loft for huge storage or finish it off for additional living space. All offers will be reviewed first come first served<p><strong>For open house information, contact Pamela Laumeyer, TheMLSonline.com, Inc. at 763-576-8286</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNdWx0aXBsZSUyMExpc3RpbmclMjBTZXJ2aWNlJTIwb2YlMjBNaW5uZXNvdGElMjAlNUJOb3J0aFN0YXJNTFMlNUQuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtUk1MU01OLTU3MzYwNjMlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>