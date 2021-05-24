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Rappahannock County, VA

‘I am the Outstanding Graduate of the Fauquier Campus’

By Rachel Needham
Rappahannock News
 3 days ago

Cover picture for the articleRappahannock’s Morgan McKinney celebrates a major milestone. It was the summer of 2018. Fifteen-year-old Morgan McKinney was at Fort San Juan, also known as Joara, in North Carolina, trowel in hand, sifting through topsoil. “What we were looking for there was bits and pieces of pottery, arrowheads and even pipes — like smoking pipes,” she said. “Because when farmers go through to plow the fields, they would actually stir up the soil, and it could bring up some artifacts.”

www.rappnews.com
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#School Education#Graduate School#Home School#University Of Virginia#James Madison University#Lfcc#General Studies#Jmu#Covid#History And Humanities#Phi Theta Kappa#Duke#Fauquier Campus#Virginia Representative#Courses#Two Year Colleges#Field#Fort San Juan#Trowel#Topsoil
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