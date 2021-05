Hurricane season is coming. Here's how CT should get ready.

Effective: 2021-04-30 01:00:00 EDT Expires: 2021-04-30 03:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Target Area: Southern New Haven * WHAT...Less than 1 ft of inundation above ground level expected in vulnerable areas near the waterfront and shoreline. * WHERE...In Connecticut, Southern New Haven County. In New York, Northern Nassau and Northwest Suffolk Counties. * WHEN...Late tonight. * IMPACTS...Brief minor flooding of the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. BRIDGEPORT HARBOR AT BRIDGEPORT CT MLLW CATEGORIES - MINOR 8.9 FT, MODERATE 10.4 FT, MAJOR 11.4 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 4.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 29/02 PM 8.2/ 8.7 0.9/ 1.4 0.8/ 1.3 1 NONE 30/02 AM 9.1/ 9.6 1.8/ 2.2 0.9/ 1.4 1 MINOR 30/03 PM 7.6/ 8.1 0.2/ 0.8 0.4/ 0.9 1-2 NONE NEW HAVEN HARBOR AT NEW HAVEN CT MLLW CATEGORIES - MINOR 8.6 FT, MODERATE 9.2 FT, MAJOR 10.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 29/02 PM 7.4/ 7.9 0.7/ 1.1 0.6/ 1.1 1 NONE 30/02 AM 8.4/ 8.9 1.7/ 2.2 0.7/ 1.1 1 MINOR 30/03 PM 6.9/ 7.4 0.2/ 0.7 0.2/ 0.8 1-2 NONE FLAX POND AT OLD FIELD NY MLLW CATEGORIES - MINOR 9.2 FT, MODERATE 10.2 FT, MAJOR 12.2 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 4.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 29/02 PM 8.1/ 8.6 0.8/ 1.3 0.6/ 1.1 1 NONE 30/02 AM 8.9/ 9.4 1.6/ 2.0 0.6/ 1.1 1-2 NONE 30/03 PM 7.2/ 7.7 -0.2/ 0.3 0.0/ 0.5 2 NONE LITTLE NECK BAY AT KINGS POINT NY MLLW CATEGORIES - MINOR 10.0 FT, MODERATE 10.5 FT, MAJOR 13.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.2 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 5.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 29/02 PM 8.9/ 9.4 1.1/ 1.6 0.8/ 1.3 1 NONE 30/02 AM 9.8/10.3 2.0/ 2.5 0.7/ 1.1 1-2 MINOR 30/03 PM 7.8/ 8.3 0.0/ 0.5 0.0/ 0.5 1 NONE WEST POND AT GLEN COVE NY MLLW CATEGORIES - MINOR 10.1 FT, MODERATE 11.1 FT, MAJOR 13.1 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.2 FT, MODERATE 3.2 FT, MAJOR 5.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 29/02 PM 9.0/ 9.5 1.1/ 1.6 0.6/ 1.1 0 NONE 30/02 AM 9.9/10.4 2.0/ 2.5 0.6/ 1.1 0 MINOR 30/03 PM 8.1/ 8.6 0.2/ 0.7 0.0/ 0.5 1-2 NONE