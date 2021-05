Camping out while house hunting

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Great 2 bedroom 2 1/2 bath home with Living room, Family room with wet bar, Kitchen, Office with storage room, Wood burning fireplace, 630 sqft of extra living space or office, 2 parking spaces off of street on highway frontage. OWNER WILL FINANCE!!! House has commercial potential for a business. Don't miss out on this one! Come and see it today!!!<p><strong>For open house information, contact Benjamin C Segler, Rooftop Realty at 702-233-4663</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JlYXRlciUyMExhcyUyMFZlZ2FzJTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJFQUxUT1JTJTI2JTIzMTc0JTNCJTJDJTIwSW5jLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLUdMVkFSTlYtMjI3NDM3MiUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> North of Caliente, beautiful 2 story log cabin with plenty of space for all your toys. 5.34 acre parcel with cabin sold with additional three - 4.88 acre parcels (013-160-64,65 & 66) for approx. 20 acre ranchette. Property has two covered 40ft shipping containers, 4 corrals & 3 RV hookups. Full field fenced with open range close to Bureau of Land Management land. Property is located close to 5 state parks, with wonderful ORV, bicycle, horse riding, fishing & hunting.<p><strong>For open house information, contact Sherry L Pattinson, BHGRE Universal at 702-938-7700</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JlYXRlciUyMExhcyUyMFZlZ2FzJTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJFQUxUT1JTJTI2JTIzMTc0JTNCJTJDJTIwSW5jLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLUdMVkFSTlYtMjI1MDIwMCUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate>