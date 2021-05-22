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Cullman, AL

Obituary: Alio Turney

cullmantribune.com
 3 days ago

Cover picture for the articleAlio Turney, age 78, of Hanceville, Alabama passed away on Thursday, May 20, 2021. Alio was born January 13, 1943 in Cullman, Alabama. Alio is survived by son: Timothy (Lorie) Turney; daughters: Gina (Jeff) Bishop, Angela (Robert) Kleinschmidt; grandchildren: Emily (Jordan) Troutman, Hannah Winton, Zack (Faith) Turney, Ginny Carroll; great-grandchildren: Annalise, Andrew, Austin Troutman, Torrin, Elennor Winton and sisters: Faye Turney Brown, Genny Turney Williams and Margene Wilhelm.

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