Obituary: Alio Turney
Alio Turney, age 78, of Hanceville, Alabama passed away on Thursday, May 20, 2021. Alio was born January 13, 1943 in Cullman, Alabama. Alio is survived by son: Timothy (Lorie) Turney; daughters: Gina (Jeff) Bishop, Angela (Robert) Kleinschmidt; grandchildren: Emily (Jordan) Troutman, Hannah Winton, Zack (Faith) Turney, Ginny Carroll; great-grandchildren: Annalise, Andrew, Austin Troutman, Torrin, Elennor Winton and sisters: Faye Turney Brown, Genny Turney Williams and Margene Wilhelm.www.cullmantribune.com