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Colonial Beach, VA

Doses of vaccine, kindness dispensed at Colonial Beach clinic

By CATHY DYSON THE FREE LANCE–STAR
Culpeper Star Exponent
 1 day ago

Cover picture for the articleEvery Wednesday and Saturday, people from various walks of life help give COVID-19 vaccines at the Colonial Beach Community Center—then get a dose of kindness for their efforts. Since the center began offering vaccines in March as an offshoot of the Guadalupe Free Clinic of Colonial Beach, businesses and residents...

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