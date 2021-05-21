Memphis Bridge Repair Expected To Take Months

Here are several locations where you can find the vaccine in Memphis: 1. 814 Jefferson Ave 901-222-7468; 2. 6019 Walnut Grove Rd 866-941-4785; 3. 1331 Union Ave Suite 1000 901-289-2582; 4. 4095 American Way 866-231-4477; 5. 6084 Apple Tree Dr #10 901-779-6500; 6. 5055 Stage Rd (901) 266-5130; 7. 3502 Park Ave (901) 324-1050; 8. 6620 Winchester Rd (901) 363-3733; 9. 4155 Elvis Presley Blvd (901) 348-4642; 10. 2668 Avery Ave 901-222-7468; 11. 2747 Bartlett Blvd 901-633-5826; 12. 3090 Kirby Whitten Rd (901) 425-9986; 13. 6660 Poplar Ave (901) 757-8780; 14. 4770 Riverdale Rd (901) 756-7408; 15. 1759 Union Ave (901) 721-0805; 16. 1366 Poplar Ave (901) 272-7883; 17. 2632 Frayser Blvd (901) 353-8284; 18. 540 S Mendenhall Rd #16 (901) 683-8843; 19. 7942 Winchester Rd (901) 758-3615; 20. 3860 Austin Peay Hwy (901) 383-4847; 21. 4264 Summer Ave (901) 763-0831; 22. 2835 Kirby Pkwy (901) 353-1387; 23. 1212 E Shelby Dr (901) 346-3336; 24. 3444 Plaza Ave (901) 324-1013; 25. 799 Truse Pkwy (901) 683-2974; 26. 4515 Poplar Ave 901-681-2700; 27. 5959 Park Ave 901-765-1333; 28. 4637 Poplar Ave 901-685-9999; 29. 7475 Winchester Rd 901-754-0324; 30. 2150 Covington Pike 901-386-4004; 31. 5080 Stage Rd 901-382-9237; 32. 2655 Frayser Blvd 901-353-0639; 33. 2471 Jackson Ave 901-454-1615; 34. 4155 S 3rd St 901-785-6851; 35. 1130 S Bellevue Blvd 901-946-3676; 36. 4154 Elvis Presley Blvd 901-398-6233; 37. 3381 Poplar Ave 901-458-8559; 38. 3489 Ramill Rd 901-372-8422; 39. 1863 Union Ave 901-272-2006; 40. 5121 Quince Rd 901-682-2136; 41. 1489 Airways Blvd 901-323-5875; 42. 3445 Elvis Presley Blvd 901-346-4699; 43. 987 Union Ave 901-543-0217; 44. 3670 Riverdale Rd 901-309-2621; 45. 8001 Winchester Rd 901-309-1455; 46. 2891 Kirby Rd 901-757-5017; 47. 6770 Macon Rd 901-371-0255; 48. 4625 Summer Ave 901-684-1026; 49. 4015 Austin Peay Hwy 901-373-4575; 50. 3515 Park Ave 901-458-1611; 51. 6310 Poplar Ave 901-680-1907; 52. 1845 S 3rd St 901-947-4203; 53. 7525 Winchester Rd 901-757-1442; 54. 3950 Austin Peay Hwy 901-377-1211; 55. 6990 E Shelby Dr 901-309-7876; 56. 2856 Hickory Hill Rd 901-362-3622; 57. 5255 Elvis Presley Blvd 901-346-4994; 58. 6727 Raleigh Lagrange Rd 901-498-5340; 59. 4576 Poplar Ave 901-701-7010;