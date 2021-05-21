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Memphis, TN

Memphis Bridge Repair Expected To Take Months

By Shelley Byrne
waterwaysjournal.net
 2 days ago

Cover picture for the articleThe Arkansas Department of Transportation (ARDOT) has fired a bridge inspector whom the agency said did not report a steel beam’s crack that worsened, leading to the Mississippi River closing for three days earlier this month. The Hernando de Soto Bridge was closed to both river and highway traffic May...

www.waterwaysjournal.net
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