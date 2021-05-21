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Culpeper County, VA

VDOT schedules road construction; expects Memorial Day travel to be heavy

By CONTRIBUTED REPORT
Culpeper Star Exponent
 2 days ago

Cover picture for the articleThe following highway work is scheduled, weather permitting, in the Culpeper District during the upcoming week. Traffic movements may be restricted and speed limits reduced in work zones. (NEW) or (UPDATE) indicate revisions since last week’s report. Travel over the Memorial Day holiday weekend is expected to be heavy this...

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James Monroe
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#Vdot#Memorial Day#Speed Limits#Norfolk Southern Railroad#Road Construction#Road Work#Construction Work#Transportation Department#Vdot#Vadotculp#Orange County Route 635#Trinity Lane#Monitor Road#Greenwood Road#Orange Road#Eastbound Lane Closures#Alternating Lane Closures#Bridge Deck Repairs#Motorists#Flaggers
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Effective: 2021-05-04 15:57:00 EDT Expires: 2021-05-04 16:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fauquier; Prince William; Rappahannock The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Rappahannock County in northwestern Virginia Central Fauquier County in northern Virginia North central Culpeper County in northern Virginia The northwestern City of Manassas Park in northern Virginia Western Prince William County in northern Virginia The City of Manassas in northern Virginia * Until 445 PM EDT. * At 356 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near The Plains to near Warrenton to 9 miles north of Culpeper, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Warrenton, Linton Hall, Bull Run, Bealeton, Haymarket, Manassas, Sudley, Manassas Park, Gainesville, New Baltimore, Nokesville, Opal, Catlett, Calverton, Midland, Catharpin, Broken Hill, Amissville, Casanova and Jeffersonton. HAIL...<.75IN WIND...60MPH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2021-05-04 15:55:00 EDT Expires: 2021-05-04 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; King George; Loudoun; Madison; Nelson; Orange; Prince William; Rappahannock; Spotsylvania; Stafford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 148 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL FREDERICK IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE CITY OF FREDERICKSBURG GREENE KING GEORGE NELSON ORANGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM STAFFORD IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICK, FREDERICKSBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GORDONSVILLE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, LEXINGTON PARK, LUSBY, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, ORANGE, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
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