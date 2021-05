Texas Freshwater Fisheries Center Resumes All Operations

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: THE RETREAT WHERE EAST TEXAS BEGINS-Unparalleled natural beauty nestled in the East Texas hills on 156 acres with a stunning custom four-bedroom, three-bath home that sits on a pristine private lake. It also has an additional two-story home that is currently used as a Quilting Retreat and generates enough income to cover the taxes, insurance and maintenance on the property. It would also be a great hunting or guest lodge or elderly parent home. The property is very secluded and yet only 10 minutes away from Athens! There is an abundance of wildlife, 6 ponds, majestic hardwoods, open acreage and a private gated at the end of a county road.<p><strong>For open house information, contact Steve Grant, Steve Grant Real Estate, LLC at 903-675-3503</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTm9ydGglMjBUZXhhcyUyMFJlYWwlMjBFc3RhdGUlMjBJbmZvcm1hdGlvbiUyMFN5c3RlbXMlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTlRSRUlTLTE0MzU3NDI2JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Great location close to schools and shopping on a larger .78 of an acre lot. Open concept, pier and beam with good bones that is waiting for a new family to call home.<p><strong>For open house information, contact Donna Meredith, TX Lake & Land Real Estate at 214-532-8327</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTm9ydGglMjBUZXhhcyUyMFJlYWwlMjBFc3RhdGUlMjBJbmZvcm1hdGlvbiUyMFN5c3RlbXMlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTlRSRUlTLTE0NTM0ODI5JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> This charming property is waiting for you to call it your home! This 3 bedroom, 2 bathroom home features a nice covered front and back porch, a large detached workshop-garage shed with concrete floors and electric all sitting on an acre of land. Come take a look, it will not last long!<p><strong>For open house information, contact Laura Ward, Coldwell Banker American Dream Realty at 903-887-7055</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwSGVuZGVyc29uJTIwQ291bnR5JTIwQm9hcmQlMjBvZiUyMFJFQUxUT1JTJTVDdTAwYWUuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtSENCUlRYLTk0NzEzJTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> AWAIT NO MORE-OWN YOUR VERY OWN EAST TEXAS RESORT! Nestled on 27+ acres & covered with native oaks, this majestic property offers a 4 bedroom, 4.5 bath main home with appx 5,928 sq. ft as well as a second living quarters-pool house with 1 bedroom, 2 baths & full bar. Other features of this unbelievable offering include your very own 3.5 acre private lake, a 16+ acre shared lake, a full-size tennis court with wind break screens & basketball goal, a 3-lane lap pool with diving board & Jacuzzi and a gazebo with built-in BBQ equipment. Charming & secluded with quality amenities!<p><strong>For open house information, contact Steve Grant, Steve Grant Real Estate, LLC at 903-675-3503</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTm9ydGglMjBUZXhhcyUyMFJlYWwlMjBFc3RhdGUlMjBJbmZvcm1hdGlvbiUyMFN5c3RlbXMlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTlRSRUlTLTE0MzQ0MDkzJTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate>