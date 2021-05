The National Weather Service Austin and San Antonio TX are forecasting a hazardous weather outlook is for South-Central Texas in the following counties;. Llano – Burnet – Williamson – Val Verde – Edwards – Real – Kerr – Bandera – Gillespie – Kendall – Blanco – Hays – Travis – Bastrop – Lee – Kinney – Uvalde – Medina – Bexar – Comal – Guadalupe – Caldwell – Fayette – Maverick – Zavala – Frio – Atascosa – Wilson – Karnes – Gonzales – De Witt – Lavaca – Dimmit.