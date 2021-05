Future of Tolle building, train depot, Berea Hotel in Old Town addressed

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Rodney Short Builders new construction, brick front, 2 car garage, master suite with split bedroom floorplan, dining area, large open living room, tray ceilings, spray foam insulation, natural gas and cable available, stainless appliances, one year builders warranty.<p><strong>For open house information, contact Rachel Day, Short Real Estate Group at 859-985-5577</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTGV4aW5ndG9uLUJsdWVncmFzcyUyMEFzc29jaWF0aW9uJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1MQkFSS1ktMjAxMDIwNDQlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> PRICE DROP!! Spacious mobile home that has 4 bedrooms, 2.5 baths a on approximate acre lot. Home is set on permanent foundation with newer roof and windows, with a sunroom off of the back of the home. Close to shopping and physicians. **Motivated Seller**<p><strong>For open house information, contact Rhonda Mohrmann, Keller Williams Greater Lexington at 859-721-2121</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTGV4aW5ndG9uLUJsdWVncmFzcyUyMEFzc29jaWF0aW9uJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1MQkFSS1ktMjAxMDUwNDMlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Great starter home or retirement home. Nice custom kitchen, 3 bedroom, 1 bath. Nice country porch, beautiful yard-landscaping and outbuilding.<p><strong>For open house information, contact Linda Lester, NextHome Bluegrass at 859-625-0500</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTGV4aW5ndG9uLUJsdWVncmFzcyUyMEFzc29jaWF0aW9uJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1MQkFSS1ktMTkxNDA3OCUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> CONTRACT fell through DUE TO buyers financing!!! 2ND Chance at this Beautiful Brick home coveniently located close to all berea amenities!!! This home sits on flat 1 Acre lot and has an open floor plan for the living room and Kitchen areas. Almost 1900 TOTAL sq feet,4 bedrooms, 2 full baths and all bedrooms have access to bathrooms from the inside the bedroom. This house has an amazing Kitchen with island bar and ample cabinets fort storage.There is a 1 car attached garage and also has a new side driveway for that camper or boat that you may have. No restrictions!!! You Must see this home!!! Storage shed also stays with the property!!<p><strong>For open house information, contact Paula Allen, The Agency at 859-699-4663</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTGV4aW5ndG9uLUJsdWVncmFzcyUyMEFzc29jaWF0aW9uJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1MQkFSS1ktMjAxMDQzNzYlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>